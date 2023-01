VLA: ¿Por qué Laura G se salvó de ser despedida de Venga La Alegría? Sale a la luz la verdad

Venga la Alegría ha sido uno de los programas matutinos más populares de la televisión mexicana, pues ha permanecido al aire por 16 años. Sin embargo, tras la salida de Sandra Smester, exdirectora de contenido de la televisora, se anunció que habría despidos, cambios y hasta un nuevo programa para reemplazarlo.

El primero en ser despedido fue William Váldes, pero no sería el único, pues los cambios en el elenco iban a ser totales, incluso hubo rumores de que algunos famosos se mudarían a Telemundo. Sin embargo, con la llegada de la nueva productora Aurora Valle, al parecer varios conductortes podrán salvarse.

Y, aunque se esperaba que el matutino tuviera nuevos rostros o saliera del aire, los planes son otros. Ya se había rumoreado sonre Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil como parte de la nueva etapa de VLA, pero al parecer llegará un nuevo programa y Laura G y compañía podrán salvarse.

Laura G permanecerá en Venga la Alegría, pero por "poco tiempo"

De acuerdo con el periodista, Alex Kaffie, Laura G se podrá salvar de los despidos masivos en la televisora del Ajusco, al igual que el Capi, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti. Y es que, el matutino VLA no saldrá del aire como se había rumoreado y los conductores seguirán al frente del programa.

Aurora Valle, la nueva productora, reveló en el programa "De historia en historia" que se salvaron porque VLA continuará, pero con menos tiempo al aire, ya que planean su nuevo proyecto "Buenos días, México". Además, los negociaciones con los nuevos conductores no se dieron debido al tema del dinero, o en su caso, Ingrid Coronado no quiere ver a sus ex compañeros.

Es así que Laura G y compañía, permanecerán al frente de VLA, mientras que es probable que las nuevas caras sean parte de su nuevo programa.