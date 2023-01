Así fue la reunión entre Clara Chía y los hijos de Gerard Piqué a espaldas de Shakira que desató el caos

Shakira, cantautora y bailarina, colombiana parece no tener paz ya que luego de su divorcio del ex futbolista español, Gerard Piqué, su vida solo ha sido un caos. A ello se le suman los hostigamientos que sufrió luego de enterarse de las múltiples infidelidades de su expareja con Clara Chía Martí quien es su actual novia.

La también actriz y empresaria decidió mudarse de España para dejar aquella tediosa vida atrás y trasladarse a Miami con sus hijos. No obstante, para ello Shakira debió pasar por un difícil juico con Gerard Piqué para definir los términos de la repartición de la custodia de sus hijos, Sasha y Milán Piqué.

La furia de Shakira

Este Año Nuevo, fecha que le tocaba a Gerard Piqué para compartir con sus hijos, el futbolista español se mantuvo alejado de su novia en la celebración. Sin embargo un nuevo conflicto ha afectado a Shakira ya que su ex pareja de más de 10 años decidió llevar a sus hijos con su actual novia, Clara Chía Martí, sin permiso de la colombiana.

Esto se debe a que dentro del contrato de la custodia de los hijos de Shakira y el español existe una cláusula 'Anti Clara Chía Martí'. Según dicha cláusula, la nova de Gerard Piqué tendría prohibido convivir con los hijos de la cantante colombiana.

No obstante, Gerard Piqué no cumplió con el cuerdo ya que el futbolista llevó a cabo una reunión en secreto entre sus hijos y Clara Chía Martí. Es así que el futbolista llevó a los hijos que tiene con Shakira al evento 'Kings League' dónde colabora Kosmos, donde presuntamente Clara Chía no podía estar aunque una fuente captó a la novia del futbolista en el recinto.

