VIDEO: Así fue el momento en el que Conor MacGregor fue atropellado y casi pierde la vida

Conor MacGregor estuvo a punto de perder la vida después de que un automóvil lo atropellara mientras estaba andado en su bicicleta, así lo dio a conocer el propio deportista quien en su cuenta de Instagram compartió un par de videos y una foto de su experiencia. Los fanáticos del luchador de la UFC quedaron sorprendidos y preocupados con este percance, sin embargo, indicó que se encuentra bien todo gracias a sus conocimientos.

Este viernes, el luchador de artes marciales mixtas compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 45.9 millones de seguidores, unos videos y fotos del accidente que sufrió este viernes, cuando se encontraba haciendo un recorrido con su bicicleta marca Orbea. El atleta relató que el estaba transitando cuando de repente un carro llegó por atrás y lo arrolló, sin embargo, esta acción no fue intencional, pues aclaró que el conductor no lo vio porque la luz del sol le pegaba directamente en los ojos.

Foto: Especial

"El sol era una trampa, el conductor no podía verme. Iba a toda velocidad y pasó a través de mí. Gracias a Dios, no había llegado mi hora", compartió en la descripción de su publicación "The Notorious", como le dicen al irlandés, quien agregó una foto en la que se puede ver su bicicleta tirada en el suelo, asimismo, compartió dos videos en los que se escucha como está un poco aturdido relatando lo que acababa de suceder.

Así se salvó Conor MacGregor

El atleta indicó que pudo salvarse de algo peor debido a sus conocimientos en artes marciales mixtas: "Gracias lucha libre y judo también. Tener conciencia sobre el aterrizaje me salvó la vida", destacó en su descripción en la que también agregó un pequeño clip en el que se le ve abordo de un automóvil, que resultó ser el del hombre que lo arrolló, quien se disculpó con MacGregor, que a pesar de ser una persona que se ve muy ruda, entendió la situación.

"Lo siento mucho", se escucha decir al conductor preocupado en uno de los videos, mientras que "'The Notorious", señala "Todo bien, todo bien. No te preocupes". Sin embargo, en diferentes ocasiones indicó "¡Pude haber muerto ahí, amigo, mira!" y "Jesucristo... creo que me he escapado con vida". Debido a que su bicicleta quedó dañada, el hombre que lo lastimó se ofreció llevarlo a su casa.

Horas más tarde, Conor MacGregor compartió otra foto en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde dejó ver a sus seguidores algunas de las lesiones que había sufrido. En la imagen se observa su pantalón rasgado por la zona trasera, en la cual sólo tuvo un rasguño. Sus fanáticos celebraron que el incidente no resultara en algo más grave, pues de acuerdo al luchador de la UFC estuvo a punto de perder la vida.

Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Conor McGregor agredió al novio de Megan Fox en los MTV Video Music Awards