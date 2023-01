Esta es la serie más buscada en México y ¡no te la debes perder!

Diez años después del lanzamiento de “The Last of Us”, en su momento publicado por Sony y desarrollado por Naughty Dog, la historia creada por Neil Druckmann llegó a la pantalla chica para mostrarnos el camino que deben de seguir Joel y Ellie por un mundo postapocalíptico.

Es de recordar que los consumidores tienen muchas opciones, ya que las plataformas han comenzado a acumular contenido nuevo y esto ha dado lugar a lo que muchos llaman la Edad de Oro del streaming, donde las plataformas están invirtiendo miles de millones de dólares para sacar contenido original que los espectadores puedan transmitir exclusivamente a través de su servicio, este es el caso para HBO Max con “The Last of Us”.

La salida del videojuego homónimo de esta producción salió en 2013 y arrasó con las ventas, alcanzando más de 7 millones de copias vendidas en sus primeros 13 meses, así como ahora está arrasando con las búsquedas de Google.

Una serie que no te debes perder

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, llegó a nuestras pantallas a través de uno de los servicios de streaming que han cobrado mayor fuerza en los últimos meses y como ha sucedido con otros shows, generó un alto nivel de conversación y búsquedas en Google entre los mexicanos.

Durante los últimos 7 días, "The Last of Us" se posicionó como la serie más buscada en México, por lo que para nadie es un secreto que esta producción en serie generó muchas expectativas por parte del público desde su revelación; hasta el momento, la página de audiovisuales reveló que tuvo millones de espectadores durante su estreno.

Esta producción en serie superó a la NFL en tendencias y su lanzamiento generó incluso algunos problemas en los servidores de HBO Max tras la alta demanda; la serie tuvo más de 4 millones de espectadores con su debut, no dudes en verla y formar parte del furor que ha generado su potente historia.

“The last of us” sigue la historia de Joel, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie por todo Estados Unidos; esta pareja se encuentra conectada a través del complicado mundo en el que viven, donde en un punto de sus vidas se ven obligados a soportar todo tipo de circunstancias brutales que incluye a asesinos en un tiempo después de vivir una fuerte epidemia

