Maya Nazor explota tras las críticas a su hijo con Santa Fe Klan: "No se metan con mi bebé, ya basta"

Maya Nazor se volvió a enfrentar con sus detractores, sin embargo, ésta vez fue para defender a su hijo con Santa Fe Klan, pues un internauta hizo una dura crítica que ocasionó que la influencer explotara. Esta no es la primera vez que la modelo de internet responde a sus "haters", ya que desde que se separó del cantante guanajuatense sus redes sociales se han llenado de mensajes en donde la juzgan, sin embargo, ella no se ha quedado callada y demuestra que cuidará a su bebé.

Hace unos días, la influencer, que recientemente celebró su cumpleaños 24 con una lujosa fiesta, hizo un live en su cuenta de Instagram, en donde tiene 4.5 millones de admiradores. Maya se encontraba leyendo los comentarios cuando encontró uno en el que le decían que no se preocupaba por su hijo Luka, que tiene 6 meses de nacido, mensaje que inmediatamente causó una reacción que pocas veces se ve en la creadora de contenido, quien se mostró sumamente molesta.

“‘Ni siquiera te interesa Luka’, mira te voy a bloquear, lo voy a bloquear. No le tengo que responder a él porque no me gusta que se metan con mi hijo. Con mi hijo me la paso 24/7 desde que lo tuve, desde que estaba embarazada, es un bebé y no se tienen que meter con él, punto. No se tienen que meter con mi bebé, ya basta”, contestó Nazor, quien desde que se separó de Ángel Quezada, nombre real del rapero, no ha parado de recibir críticas.

Maya Nazor explota contra críticas

En aquel en vivo, Maya Nazor hizo notar que los hombres no son los únicos que escriben cosas desagradables contra ella, también hay mujeres que se lanzan a pesar de que desconocen la situación con el padre de su hijo. “Mujeres, ¿qué onda con el apoyo entre mujeres? Y hombres, ¿qué onda? No saben ni la realidad de nada”, contestó, para después dejar el tema atrás y seguir leyendo las muestras de cariño, pues así como hay muchos que la juzgan, también tiene fanáticos que la defienden.

En otras redes sociales hay un debate, pues mientras muchos destacan que el bebé estaba llorando mientras grababa el video, otras personas y fanáticos de Maya aseguran que siempre está al pendiente del pequeño, pues hasta ha llegado a aparecer en cámara con él, siempre tratando de proteger su identidad, pues hay que recordar que la influencer es una de las celebridades que quiere mantener a su hijo alejado de la vida pública, como lo hace Yuya, Natalia Téllez y Camilo y Evaluna.

Maya Nazor afirma que siempre cuida a Luka IG @nazormaya

El año pasado, Maya anunció que se separó de Ángel y a pesar de que dijo que todo concluyó en buenos términos, los fanáticos del intérprete de "Así soy" comenzaron a atacarla, sobre todo cuando se corrió el rumor de que supuestamente estaría exigiendo 200 mil pesos de pensión alimenticia para su bebé. Desde aquel momento se han podido leer en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok muchos comentarios criticándola, y si bien ha dicho que no les da importancia, las palabras que colocan en contra de su bebé sí la hacen reaccionar.

