Raúl Velasco humilló a este talentoso cantante por su físico: “El feo que canta bonito”

Raúl Velasco fue uno de los hombres más importantes de la industria del espectáculo en México durante gran parte de la segunda mitad de siglo pasado y esto se debe a que fue el responsable de proyectar la carrera de decenas de artistas gracias a su icónico programa de “Siempre en Domingo”, sin embargo, el también productor tenía un lado oscuro pues en más de una ocasión ha sido señalado de tener actitudes clasistas y hasta racistas por lo que será precisamente de esta rubro del que hablaremos en esta ocasión y recordaremos cuando humilló a un cantante por considerarlo feo.

Este desafortunado episodio de la televisión mexicana ocurrió a principios de la década de 1970 cuando Juanello, un talentoso cantante originario de Guerrero, irrumpió en la escena musical con un tema llamado “Espejismo”, el cual, fue todo un fenómeno pues sin tener el apoyo de grandes compañías discográficas se convirtió en todo un éxito y debido a que Raúl Velasco se jactaba de tener en “Siempre en Domingo” a las máximas estrellas del momento decidió invitar al cantante, no obstante, no todo salió como se esperaba.

"Espejismo" fue el mayor éxito de Juanello. Foto: Especial

Hasta el momento, no hay testimonios de cómo fue el primer encuentro entre Raúl Velasco y Juanello, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que el titular de “Siempre en Domingo” sí reconoció el talento interpretativo del joven guerrerense pues así lo dejó ver en su discurso de presentación del artista, no obstante, el conductor también dejó ver su lado más ruin pues lo calificó como “el feo que canta bonito”.

Cabe mencionar que, luego de su desafortunada presentación, Raúl Velasco no tuvo ningún problema con Juanello, incluso, se sabe que lo invitó en distintas ocasiones a su programa, no obstante, el comentario del titular de “Siempre en Domingo” sí hizo eco entre los seguidores del programa, quienes lo criticaron fuertemente, pero luego de algunas semanas, las críticas se fueron disipando y quedaron en el olvido sin ningún tipo de repercusión para el también productor.

El éxito de Juanello su propia maldición

Como se mencionó antes, la canción llamada “Espejismo” de Juanello fue su llave al éxito, sin embargo, también fue su propia maldición pues en los años siguientes no logró lanzar algún tema que pudiera superarla y por ello, cuando era considerado para aparecer en distintos medios, solo se le pedía que interpretara la pieza antes mencionada, lo cual fue desgastando su carrera hasta que fue quedando relegado del ambiente artístico viéndose obligado a regresar al circuito del “under”.

Juanello considera que su apariencia física fue determinante para quedar relegado en el ambiente artistico. Foto: Especial

Hace apenas unos años, Juanello ofreció una entrevista en la que mencionó que su carrera no recibió el apoyo que tenían otros artistas del momento y fue tajante al asegurar que esto se debió a que no cumplía con los estándares de belleza que demanda la industria del entretenimiento, no obstante, esto no lo desanimó y como se mencionó antes, siguió su carrera a niveles más locales dentro de su natal Guerrero.

