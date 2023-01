Cine de Oro: La película de Pedro Infante que no quería grabar y al final lo condenó al fracaso

Pedro Infante fue una de las grandes figuras del cine de Oro, pues era todo un galán de las películas y uno de los primeros charros de la música. Sin embargo, tuvo un final muy trágico al morir en un accidente de avión, por lo que ya no se le pudo ver en más cintas.

A lo largo de su carrera, protagonizó varias películas del cine mexicano de diferentes temáticas, siendo algunas de las más conocidas "Nosotros los pobres", "Dos tipos de cuidado", "Los 3 García", entre otros. Y, aunque vivió en la época del cine en blanco y negro, logró trabajar cuando la tecnología avanzó.

Sin embargo, una de sus últimas películas no fue del agrado de Pedro Infante, pues el actor no quería realizar dicho proyecto y este terminó fracasando. También se sabe que jamás pudo llegar al cine de Hollywood, pero no por falta de oportunidades, sino porque no sabía muy bien el inglés y no se sentía seguro.

Pedro Infante y la película que lo llevó al fracaso por primera vez

A pesar de ser una estrella del Cine de Oro, Pedro Infante no tuvo una lista de solo éxitos, pues el actor también conoció el fracaso con algunas de sus cintas, al menos las últimas de ellas. De acuerdo con lo relatado con María Luisa León en su libro "Pedro Infante en la intimidad conmigo", él no se sentía a gusto con uno de sus proyectos.

Este se trato de "Pablo y Carolina" y a decir de su primera esposa, Pedro Infante lo vio más como un reto, pero nunca logró simpatizar con el personaje y no quería ser poco profesional. La historia de amor retrataba a una joven de dinero que soñaba con el hombre ideal, sin saber que realmente existía. El personaje de Pedro vivía en otro estado, pero logran conocerse y vivir un romance como ella lo soñó.

Aunque fue una de sus últimas cintas a color, la película no trascendió como sus otros trabajos, aunque queda como uno de los recuerdos de sus últimos años con vida y de carrera.