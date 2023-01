Toma aire antes de ver cómo lucía a los 30 años Salma Hayek cuando protagonizó “El jorobado de Notre Dame”

Salma Hayek fue haciendo su carrera muy de a poco donde puedo ir logrando todos los objetivos que se propuso. Lo primero que pensó fue lograr ser una de las actrices más reconocidas del habla hispana para luego sí, pegar el gran salto a la pantalla de Hollywood. Esta importante etapa se dio en el 1996 y de la mano de Disney.

“El jorobado de Notre Dame” fue la gran producción que la hizo una de las estrellas mundiales. Recordemos que en esta súper producción de Disney, la mexicana interpretaba a la famosa Esmeralda que era una gitana que enamoró a todo el globo. En esta cinta se la puedo ver a Salma muy suelta y demostrando todo su talento.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

Hayek con 30 años menos

Esta gran película de que hizo Salma Hayek, no fue de lo más exitoso que puedo hacer. Es que la producción de Disney fue solo vista en televisión y fue muy esquiva para los cines por lo cual, no llego a ser masiva. De todas maneras, la mexicana logró el salto que esperaba y no dudo en poner todo de si para que saliera un éxito.

Cuando uno vuelve a repasar “El jorobado de Notre Dame”, puede observar que llevaba el estilo live action que es muy diferente. Está mucho más ligada a la obra original de Víctor Hugo, y por tanto, ya desde el tráiler se puede percibir que no escatima en cuanto a la temática oscura en sentido visual y narrativo.

Puede ser por eso que Salma Hayek puedo lucirse como la gran gitana y a la vez dándole el toque sensual. Lo que si podemos afirmar es que con 30 años más, la actriz sigue cautivando como el primer día. Es como que el tiempo no pasa para esta estrella y esperemos que todo siga igual.

