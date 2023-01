Al ritmo de Shakira, Yanet Garcia eleva la temperatura en traje de baño

Shakira ha sacado una de las canciones más polémicas que posiblemente vamos a escuchar en todo este 2023. Junto al argentino Bizarrap, la colombina acaba de liquidar musicalmente a su ex pareja Gerard Pique y eso ha hecho que muchas mujeres en todo el mundo se sientan identificadas con sus respectivas historias de vida.

Yanet García es una de las mujeres que al escuchar la canción de la colombiana, ha quedo muy empoderada y lo ha hecho saber. La influencer y modelos mexicanas más convocantes de las redes sociales, nunca tuvo problemas de mostrarse tal cual es tanto en sus fotos sexys como también, en sus comentarios a las personas que le hacer hatred.

Yanet García. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

Yanet García y su baile sexy en Instagram

Al ritmo de la nueva canción de Shakira, la influencer mexicana parece que se acordó de todos sus ex parejas ya que no dudo en postear un video en su historia de Instagram bailando y con la canción sonando de fondo. Lo bueno que se puede ver es que no dudo un segundo en hacer el video pero con traje de baño bien ajustado.

Yanet García a sus 32 años la nacida en la ciudad de Monterrey demostró que es dueña de una perfecta figura. Ella es una persona dedicada a la vida fitness. La bikini que usa con la cación de fondo resalta su escultural cuerpo y demostró una vez más que es una de las influencer más convocantes de México.

Además, el que sea con el tema de Shakira hace pensar que está mostrando a todos sus ex parejas la belleza que se perdieron por estar mirando para otro lado. Sin dudas que si alguno estuvo viendo ese video de Instagram, debe estar preguntándose ahorita mismo ¿Por qué deje a esta mujer dios?

