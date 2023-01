Shakira prepara un bombazo mundial que va a romper las redes al lado de polémico personaje de YouTube

Los rumores sobre Shakira y la colaboración musical con Bzrp terminaron, pues mediante una publicación a través de sus redes sociales dieron a conocer que próximamente estrenarán un éxito que probablemente se posicionará en lo más escuchado alrededor del mundo.

Fue este miércoles que el productor argentino Bizarrap confirmó su colaboración con Shakira, por lo que se tratará de su BZRP Music Session #53; subió a su cuenta oficial de Twitter la clásica fotografía con el artista invitado en su estudio, por lo que se espera que sea lanzada este miércoles a través de todas las plataformas digitales.

Desde el pasado mes de agosto se captó al equipo del productor en Barcelona, donde presuntamente grabó dicha colaboración, misma que fue confirmada en exclusiva por Jordi Martin, paparazzi que ha seguido a la colombiana desde hace más de 10 años.

Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha dado más detalles sobre la creación musical, sin embargo, diversos usuarios y fanáticos de las figuras musicales aseguran que a Shakira no le bastó con inspirarse tras su ruptura amorosa con el futbolista Gerar Piqué con “Te felicito” y “Monotonía”.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué”, dice la letra filtrada que ya se ha hecho viral en redes sociales.