Reina Isabel II: Esta es la razón de la enemistad de la monarca con Micke Jagger, vocalista de The Rolling Stones

La Reina Isabel II murió a los 96 años, así lo informaron este 8 de septiembre a las 12:30 horas de México desde la cuenta de Twitter del Palacio de Buckingham y la Casa Real, dieron a conocer la relevante notica que ha conmocionado a todo el mundo.

"The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow" (La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana), son las palabras con las que describieron lo sucedido.