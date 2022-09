¿Será cruda y realista? Ana Claudia Talancón cuenta los detalles ocultos sobre la película de "Soy tu fan"

“Soy Tu Fan” es una de las series de televisión que marcó toda una generación y que regresa luego de 10 años generando la misma emoción con la historia de Nico y Charly, interpretada por Ana Claudia Talancón quien reveló detalles ocultos de la cinta y su pasado.

Además de su estreno este 8 de septiembre en cines, la actriz Maya Zapata reveló que la grabación de una tercera temporada estaba a punto de concluir por lo que las sorpresas no terminan para quienes son fans de una historia con la que todos han logrado identificarse, algo en lo que estaría el éxito de la serie y sus personajes.

En entrevista para “Referente” con Javier Solórzano, la actriz reveló algunos de los secretos que esconde la serie y aquel por el que gozó de un arrollador éxito hace más de 10 años. Además de la diferencia en la personalidad de sus personajes, detalló que las dificultades que éstos enfrentan en la ficción son algo con lo que el público podría identificarse en la vida real.

“Es una serie sumamente honesta en donde los personajes nos expresábamos como gente normal, las cosas que nos pasaban. Una serie en donde la gente podía ver la ciudad y reconocer lugares como la Condesa y Coyoacán”, detalló Talancón.

Relató que en la serie no podían decir groserías, sin embargo, al ser parte del lenguaje entre mexicanos, al igual que el albur, tuvieron que pagar una gran cantidad de multas durante la transmisión, aunque esto no detuvo su triunfo en la televisión abierta.

“Soy Tu Fan” 10 años después

La cinta comenzó la filmación a finales de febrero del año pasado y debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 el elenco permaneció aislado en un hotel de Acapulco, lugar donde se realizaron gran parte de las escenas.

Sobre el cambio de su personaje, Carla “Charly” García, y como actriz luego de 10 años indicó que era imposible continuar con la historia en aquella historia de amor que conquistó al público. Por lo que dejó ver que cambiará tal y como lo ha hecho el público durante este tiempo.

“Me gustó, me emocioné, obviamente mucho también fue por todo lo que me acordé de lo que pasamos haciéndola. Me divertí como enana, lloré, cada chiste… Era la que más me reía”, adelantó la actriz sobre lo que se podrá ver en la cinta y cómo ésta llevará al público en una montaña rusa de emociones.

