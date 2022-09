Serie y película de "Soy tu fan" muestran historias reales

En una época en la que se habla del empoderamiento femenino en todas partes, la actriz Ana Claudia Talancón considera que no se necesita de superheroínas para salir adelante, sino de mujeres reales y compasivas, a esto atribuye el éxito de la serie “Soy tu fan”, que hizo hace 11 años y ahora regresa como película.

“Muy al contrario de tener que ser la heroína, creo que hay que tener compasión con nosotros mismos y en nuestro propio proceso, porque podemos ser muy distintos el uno del otro y en la medida en la que te juzgas a ti, juzgas a los demás. Cuando entiendes que todos estamos conectados y que esa forma en la que tú te tratas es cómo te comportas con los demás, aprendes a tener un poco más de comparación”, afirmó la actriz.

Talancón vuelve a interpretar a “Charly” en “Soy tu fan. La película”, una mujer exitosa en el trabajo pero aún con problemas sentimentales, algo que jamás imaginó que pasaría, pero que sabe que mucha gente se sentirá identificada. Además, aseguró que este personaje le ha dejado mucho aprendizaje.

“‘Charly me enseñó a aceptarme. Porque conforme va creciendo, acepta su forma de ser, sus errores y confusiones. Es alguien que se sabe caer, levantarse, sacudirse y seguir adelante; y eso es una muy buena elección en esta vida”, detalló.

Pero no sólo este papel ha crecido, de acuerdo a Martín Altomaro, quien da vida al galán de la historia, “Nico”, la película hace justicia a cada uno de los personajes y también siguen enfrentando problemas existenciales como el resto de la gente de su edad, como el casarse o no, tener hijos o pagar la renta. Sin embargo, no cree que manden un mensaje o tenga una lección, insistió en que sólo cuentan la realidad.

“Creo que tanto la serie como la película no juzgan, nada más muestra, pone, y ese es otro de los méritos que tiene el guion de Constanza Novick, la idea de Dolores Fonzi y la dirección de Mariana Chenillo, porque no trata de decirle a nadie cómo tiene que hacerlo, porque cada uno es diferente, con momentos y procesos diferentes”, contó el actor.

En el largometraje, “Nico” es el único que parece que tuvo su “final feliz”, sin embargo, esto está muy alejado de la realidad, lo cual considera que es igual en la vida diaria, lo que hará que la audiencia conecte nuevamente, porque nada en este planeta es seguro.

“Son personajes muy humanos, que se equivocan, aciertan, aprenden y crecen, pero no todos aprenden a la primera, tal vez a alguien le cueste más trabajo, se contradicen se pelean y no están de acuerdo con algo, pero es parte de la vida”, agregó.

DATOS

Al largometraje también regresan Maya Zapata, Johanna Murillo y Juan Pablo Medina.

Así como Gonzalo García Vivanco, Flor Edwarda Gurrola, Verónica Langer y Martha Claudia Moreno.

Al elenco se unen Camila Sesler, Jero Medina, Daniel Tovar y Paola Rojas.

El personaje favorito de Talancón es “Vanesa”, porque le divierte su forma de ser.

A Martín le gustan muchas características de “Charly”, “Vanesa” e “Iñaki”.

NÚMEROS

8 de septiembre llega a las salas del país.

2 temporadas se transmitieron en 2010 y 2011.

