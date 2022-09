Daddy Yankee: Abuelita muestra sus mejores pasos de reguetón en pleno concierto

Daddy Yankee sigue dando de qué hablar por momentos épicos durante su gira con la que se despide de los escenarios, como el que protagonizó una abuelita quien fue invitada por el reguetonero para mostrar sus mejores pasos de baile en pleno concierto.

Luego de más de 30 años de carrera el “Big Boss”, sobrenombre del cantante, anunció su retiro y como parte de su gira recorre algunas ciudades en Estados Unidos donde con nostalgia algunos de sus más grandes fans han bailando al ritmo de canciones como “La Gasolina”.

Tal y como ocurrió con una mujer de la tercera edad que durante el concierto en Uncasville, Connecticut, el cantante la invitó a subir al escenario junto a otras personas del púbico para mostrar sus mejores pasos al ritmo de “Hot”, aunque fue la abuelita quien se llevó los aplausos.

“Te amo abuelita que sabe que es la vida para disfrutar no importa la edad”, “Señora, quiero que sepa que vivió el sueño de muchos y me incluyo”, “Esa señora vivió mi sueño” y “¿Dónde puedo conseguir una abuela de estas? Yo quiero una en mi vida”, fueron algunos de los comentarios que desató la presencia de la abuelita sobre el escenario.

Daddy Yankee se despide del reguetón

El también llamado "Rey del reguetón" comenzó su gira del adiós hace algunas semanas en Estados Unidos, en ésta también se contemplan otros países y entre ellos destaca México con conciertos en entidades como Guadalajara y la capital del país en noviembre y diciembre próximos, respectivamente.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina", dijo el cantante en un video compartido en sus redes sociales.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee, comenzó su carrera en su natal Puerto Rico cuando apenas tenía 15 años de edad y entre sus primeras producciones se encuentran “No Mercy”. Aunque fue hasta 2004 que ganó gran popularidad por la canción “Gasolina”.

