María León enamora con ajustado pantalón de talle alto y colorido outfit

María León es una de las artistas más guapas y más talentosas del entretenimiento en México, pero también se ha ganado un lugar en los corazones de los internautas, puesto que tiene más de 2.7 millones de seguidores, a quienes constantemente roba el aliento con fotos suyas. En esta ocasión sorprendió a todos sus fans con varias fotos de un atuendo que usó para una presentación.

Es una de las reinas de Instagram, pues es una de las redes sociales que más usa y domina, siempre que sube algo a sus cuentas se vuelve viral, y no es casualidad, ya que tiene mucho talento, carisma, belleza y un cuerpazo, el cual obtuvo gracias al pol dance, sus rutinas en el gym y su dieta.

María León es una diosa

Esta vez, la intérprete se mostró con un top rosa, un pantalón blanco de talle alto que la hicieron lucir increíble, pero la parte que más llamó la atención de su atuendo fueron una clase de hombreras con olanes de tres colores, que sin duda alguna la hicieron resaltar en su concierto.

El éxito de León no es algo gratuito, ella ha trabajado muchísimo, es ex vocalista de “T' de Tila” y “Playa Limbo”. Pero eso no es todo, porque también ha incursionado como actriz: en 2016, debutó como actriz participando en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix, pero también participa en teatro, tiene una carrera como solista y constantemente participa como conductora en programas musicales.

La cantante es una experta en moda y como toda una diva conoce todos los trucos de belleza para terminar de lucir perfecta; es por ello que los accesorios siempre son necesarios para elevar sus looks y darles un toque más sofisticado y juvenil.

