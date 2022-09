FOTO | Mariazel impacta con look rockero ideal para una noche de conciertos

Mariazel es una de las presentadoras de televisión más queridas del momento, quien gracias a sus redes sociales se mantiene en constante contacto con sus seguidores, quienes además de mandarle saludos, la llenan de elogios por su belleza y estilo.

Pues no hay que olvidar que la integrante de "La Familia Disfuncional" se la pasa imponiendo moda en su cuenta de Instagram, donde además de compartir fotos de sus viajes y tiktoks con su pareja y padre de su hija, termina enamorando con sus looks perfectos para toda ocasión.

Tal y como el que compartió esta tarde, mismo que consistía en una chamarra de cuero negra, una falda con estoperoles en el mismo color y una medias negras que terminaron por coronar el sexy look de Mariazel.

Y con el objetivo de no verse tan monocromática y darle un plus de color a su outfit, la también participante de "Me Caigo de Risa" terminó su atuendo con un crop top rojo.

Mariazel impactó con su outfit negto | IG: @mariazelzel

Esta prenda, además de darle un toque de color a su look rockero, ayudo a que Mariazel se viera casual y sensual, generando un look perfecto para un concierto.

Ya que gracias a las medias, puedes saltar sin temor a que una falda entubada como esta, se te esté subiendo cada que saltas o bailas con las canciones de tus artistas favoritos.

Incluso la propia chamarra que lleva Mariazel sirve para amarrártela en la cintura y brincar sin miedo a enseñar de más, esto claro sin perder el estilo y lucir como toda una rockstar.

