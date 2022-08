Mariazel derrocha belleza en TikTok como “Motamami” y le llueven halagos: VIDEO

Mariazel Olle Casals causó un gran revuelo en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que mostró su pasión por las motocicletas y sus seguidores no desaprovecharon la ocasión para nombrarla como la auténtica “motomami” por lo que le la llenaron a la actriz y conductora de halagos gracias a su extraordinaria belleza.

Fue a través de su perfil oficial de TikTok donde Mariazel publicó el video en cuestión, el cual inició con un close up a su rostro donde se apreció que estaba utilizando un caso y enseguida comenzó un audio en el que se escucha “¿A ti te gustan las motos?” y posteriormente la “hermana disfuncional” de “Me Caigo de Risa” responde “A mí no me gustan, a mí me encantan” y en ese momento se abre el plano y se puede ver que la española estaba montada sobre una moto deportiva, la cual arranca y emprende su camino.

Cabe mencionar que, pese a que Mariazel llevaba el equipo de seguridad puesto, también se pudo ver que la participante de “Reto 4 Elementos” no pierde el estilo ni en estos casos pues se pudo apreciar que debajo de su chamarra llevaba una entallada blusa de licra negra que se amoldaba perfectamente a su cuerpo resaltando todas sus curvas, además, la actriz también utilizo unos entallados jeans que resaltaron su estilizada figura.

Tras el video de Mariazel y como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar por parte de sus casi 8 millones de seguidores de esta red social: “Aparte de hermosa, biker, eres perfecta”, “La auténtica motomami”, “Siempre tan linda y hermosa”, “Chulada de mujer”, “Una auténtica diosa” y “Mi biker favorita” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Mariazel, la cual, ya acumula más de 650 mil reproducciones y más de 60 mil likes.

Actualmente, Mariazel tiene 40 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su vida en general pues, por un lado, es una de las conductoras más solicitadas del momento, sin embargo, esto no ha impedido encontrar el balance perfecto para disfrutar a su esposo, Adrián Rubio y a su hija Laia, quienes siempre se han mostrado dispuestos a apoyar a la también actriz en su carrera.

Además de poder ver a Mariazel en “Me Caigo de Risa”, también participa en “Más Deporte”, “Reto 4 Elementos” tiene apariciones ocasionales en “Faisy Nights” y en “¡Cuéntamelo ya!”, por lo que, sin lugar a dudas, además de ser bellísima, también es una de las conductoras más queridas por el público mexicano.

