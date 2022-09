¿Te acuerdas de Furcio de “No Manches”? Así luce actualmente y esto es lo que hace | FOTOS

A principios de la década de los 2000, en la televisión mexicana surgieron una serie de personajes que se convirtieron en todas unas celebridades gracias a su carisma natural y a su humor involuntario como “Changoleón”, Sammy Pérez, Miguel Luis y Margarito Esparza, quienes eran los más famosos, pero en esta ocasión hablaremos de “Furcio”, un tímido joven que quedó en el olvido luego de triunfar en “No Manches”, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue su carrera y te diremos qué es lo que hace actualmente.

Para empezar a abordar el tema, lo primero que hay que saber de “Furcio” es que no era originario de la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce en qué lugar nació, pero en alguna entrevista él mismo señaló que huyó de su casa debido a que fue víctima de una violación, por lo que tenía la intención de trabajar en la capital mexicana para salir adelante, no obstante, las cosas no salieron como esperaba y terminó viviendo en la calle donde cayó en las drogas y en el alcohol, pero su vida cambió cuando se le presentó la oportunidad de brillar en la televisión.

Abraham Esqueda Lozano es el verdadero nombre de "Furcio". Foto: Especial

El verdadero nombre de “Furcio” es Abraham Esqueda Lozano, quien por azares del destino debutó en la televisión mexicana en 2003 dentro del programa “Gran Musical”, el cual, buscaba tener un formato similar al de “Siempre en Domingo”, por lo que a sus 22 años, el tímido joven se desempeñaba como parte del equipo de comedia donde tenía minúsculas intervenciones y fue precisamente en este programa donde en alguna ocasión Jorge “Coque” Muñiz le puso el apodo de “Furcio” debido a que se parecía al personaje animado que presentaba los bloopers de las telenovelas junto a Pedro Armendáriz Jr.

"Furcio" alcanzó la fama gracias a "No Manches". Foto: Especial

Tras el fin de “Gran Musical”, en 2004 “Furcio”, como ya todo el mundo lo identificaba, fue reclutado por Omar Chaparro para participar en “No Manches” y en dicho programa su fama explotó gracias a su humor involuntario, a los divertidos sketches y a las dinámicas que hacía junto a Margarito Esparza y Sammy Pérez, quienes se hacían llamar “Los súper Freaks”.

Luego de dos años de fama, “No Manches” fue cancelado, sin embargo, el proyecto de “Los súper Freaks” siguió siendo explotado, pero en Telehit, bajo el nombre “Los Superminds y El Burro” donde los “Furcio”, Margarito Esparza y Sammy hacían de las suyas junto a Jorge Van Rankin.

“Los Superminds y El Burro” fue todo un fenómeno en la televisión mexicana.

A principios del 2010, se estrenó “Sabadazo”, el cual era conducido por Omar Chaparro y él fue el encargado de regresar a “Furcio” a Televisa por lo que en dicho programa tenía apariciones esporádicas y fue en dicho espacio televisivo donde se mantuvo por varios años hasta que finalmente dejó de aparecer a cuadro.

¿Qué fue de “Furcio” tras brillar en televisión?

Luego de alejarse de la televisión “Furcio” intentó incursionar en el mundo del cine para adultos y de acuerdo con sus propias declaraciones, llegó a grabar diferentes cintas, pero esta faceta no duró mucho y optó por involucrarse en el mundo de los sonideros donde pudo adquirir su propio sistema de audio para organizar eventos.

Así luce "Furcio" actualmente. Foto: Especial

Durante una entrevista realizada hace un par de años, “Furcio” manifestó que conoció el ambiente sonidero gracias a “Sabadazo” pues en dicho programa tenían una competencia de “sonideros”, por lo que quedó maravillado con todo lo que implicaba hacer bailar a la gente y desde entonces se ha dedicado a pulir sus habilidades al micrófono.

"Furcio" debe tener alrededor de 40 años de edad. Foto: Especial

Hasta donde se sabe, “Furcio” se mantiene soltero y completamente enfocado en su proyecto “Sonido Furcio” el cual, se presenta bajo el eslogan de “El Rey de la música poblana”, actualmente, Abraham debe de tener alrededor de 40 años de edad.

