Esmeralda Ugalde aparece en vestido de mezclilla y sus fans la llenan de elogios | FOTO

Esmeralda Ugalde, conductora, cantante, actriz y además es media hermana de Ana Bárbara, a sus 30 años de edad, es actualmente una de las celebridades mexicanas más importantes en Instagram, motivo por lo cual, marcas de diferentes estilos de ropa la han buscado para que sea una de sus embajadoras.

Una de estas marcas, es de las más famosas a nivel mundial en cuanto a equipamiento deportivo se refiere, lo cual se ve reflejado en varias de las publicaciones de Esmeralda,

La bella conductora del programa "Corazón Grupero", este domingo subió a su cuenta de Instagram, una par de imágenes en las que se luce portando un vestido hecho en su totalidad en Mezclilla, que la hicieron destacar como una de las celebridades más bellas del día en la red social Instagram.

"No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase", se leen en su publicación.