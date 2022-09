Germán Valdés “Tin Tan” fue el mejor beso de Silvia Pinal, ella misma lo confirma

Fue por medio de un video en tiktok en donde los nietos de Ramón Valdés (Don Ramón) y Germán Valdés “Tin Tan” se reunieron para hablar de algunas anécdotas de sus famosos abuelos y lo que ha significado para ellos ser la tercera generación de los “Valdés”.

Y es que Germán Valdés III quien por cierto también es actor al igual que su abuelo, platicó con su primo Miguel sobre la vez que tuvo la oportunidad de conversar un momento con la diva del cine mexicano Silvia Pinal.

De acuerdo con la breve grabación que circula en redes sociales la Diva del cine de oro de México se encontró con el actor que ha participado en películas como “3 idiotas”, “Paradas continuas”, entre otras más y la reconocida actriz se sorprendió con el parecido entre Germán III y su abuelo “Tin Tan”.

“Vi la cara de Silvia Pinal primo, y se quedó con cara de.. (ah pos ora) aja, y se me acerca y me dice: ‘¿tú eres nieto de Tin Tan o algo tienes que ver con Tintan?’ y le dije sí es mi abuelo…” comenzó a contar Germán Valdés III

Tras la sorpresa que Doña Silvia Pinal se llevó al ver frente a frente al nieto de uno de sus grandes compañeros de trabajo en la época del cine de oro, ésta no perdió la oportunidad de hacer una gran confesión al joven actor.

“...se me acercó al oído primo, y me dijo lo siguiente: ‘nadie me ha besado como me besó tu abuelo’”, finalizó Germán Valdés III