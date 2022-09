Desde la calle, La Wanders Lover y Dorismar elevan la temperatura en lencería de encaje

Las conductoras Wanders Lover y Dorismar sorprendieron a sus fans con una colaboración para sus cuentas de OnlyFans, de la que dieron un adelantó posando desde la calle con atrevida lencería de encaje, imágenes con las que elevaron la temperatura y presumieron cuerpazos.

Carmen Yered Licona, mejor conocida como "La Wanders Lover" es originaria de Cuernavaca, Morelos, y madre de tres hijos (Majo, Gracia y Radah), ganó fama en la televisión con su participación en el programa "Guerra de Chistes". Por su parte, Dora Noemí Kerchen, nombre real de Dorismar, nació en Buenos Aires, Argentina, y también es reconocida por su trabajo como presentadora.

La Wanders y Dorismar se lucen en reforma en atrevida lencería

Ambas famosas son parte de la larga lista de mujeres, y algunos hombres, que se dieron a conocer en la pantalla chica y decidieron abrir su cuenta en la popular plataforma de contenido exclusivo, y ahora se unen en una colaboración que dejó sin aliento a sus fans.

"Corre al nuevo only duos, colaboración con la hermosa @dorismartv #divertidas #angeldelaindependencia #cdmx #reforma", fue la frase con la que Wanders dio a conocer las imágenes junto a la guapa conductora, mientras que la argentina posteó el video en Instagram con la siguiente frase: "Puedes ver la sección completa en OF!!!! NO TE LA PIERDAS".

Las fotografías y los videos fueron capturados en la avenida Reforma de la Ciudad de México, y aunque las famosas traen puestos grandes abrigos, debajo dejaron ver su atrevida y sensual lencería, pues "La Wanders" viste un conjunto de panty satinada y brassier con transparencias en negro, mientras que Dorismar prefirió el blanco con un atuendo de encaje.

Wanders y Dorismar sorprendieron desde Reforma con atrevidos looks. Foto: IG @wandersloveroficial

La guapa conductora y esposa de Radamés, de 39 años se ha caracterizado por ser muy sensual y mostrar atractivas fotos en sus redes sociales, algo que agradecen sus 2 millones de seguidores en Instagram, quienes siempre le comentan sus publicaciones con mensajes halagadores sobre su voluptuosa figura.

Además de su cuenta de OnlyFans, en la que comparte contenido exclusivo por una suscripción, también es una de las famosas que lanzó su página VIP, uniéndose a otras bellas artistas como Aleida Núñez, Ivonne Montero y Sugey Ábrego.

Así compartieron sus momentos en la coqueta sesión. Foto: IG @wandersloveroficial

Mientras que la también actriz y modelo argentina se dio a conocer desde hace un tiempo en conocidos programas como "El Gordo y la Flaca", donde colaboró en el año 2000. Años más tarde ganó gran fama al ser portada de la famosa revista para caballeros "Playboy", donde lució su gran figura.

En México, la guapa conductora de 47 años ha participado en programas como "La Parodia" y "Desmadruga2". También actuó en las telenovelas de Televisa "Alma de Hierro" y "Triunfo del Amor", además ha tenido participaciones en programas unitarios de "Como dice el dicho".

