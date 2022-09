La cantante mexicana Rosy Arango “dará el grito” desde el Lunario

Con 25 años poniendo el nombre de México en alto, a través de sus conciertos donde recuerda los clásicos de la música mexicana, Rosy Arango “dará el grito” esta noche desde el Lunario del Auditorio Nacional, un lugar muy especial que le complace pisar en una noche tan especial para el país.

“Siempre me enorgullece cantar la música mexicana, así que ahora que lo haré el mero día 15 me siento como pavo real, porque vamos a hacer un homenaje a intérpretes importantes, también será una verdadera fiesta mexicana en la que me podré encontrar con el público y casi casi desde la intimidad de mi casa, por eso mi mamá ya mandó a traer mezcal de Oaxaca, para recibir a la gente con un buen trago”, contó la actriz.

El show estará dividido en dos partes, la primera será un segmento acústico con un ensamble de música mexicana, con el que busca dar ese toque íntimo. El segundo bloque será protagonizado por el mariachi, y es aquí donde cantará temas de Vicente Fernández y Lola Beltrán, entre otros intérpretes, por lo que sabe que la noche se puede alargar.

El boom que ha tenido la música regional mexicana con exponentes como Angela Aguilar o Christian Nodal, lo ve como el fruto de todos los intérpretes que pese a las distintas modas que hay en el mercado cada año, no dejaron de creer en los sonidos nacionales y de enriquecerla con nuevas influencias.

“Me gusta que más artistas volteen a ver su raíz, porque también hace que toda la gente regrese a éstas no sólo en la música, también en otras áreas como la moda, porque ahora es más frecuente ver a una chica con un huipil y jeans, o a una chica de vestido y su bolsa tejida, y eso antes se veía. Entonces me gusta que todos los mexicanos regresemos a nuestras raíces y celebremos nuestra identidad”, explicó.

Arango llega a este show con su nuevo disco bajo el brazo, “México inmortal 3”, una celebración al país y sus tradiciones, el cual ya está disponible en plataformas digitales. Este material fue grabado en el Foro Imperial de Acapulco, y al igual que los otros dos discos será exhibido en las embajadas de México en el mundo donde la gente podrá verlo.

ROSY, LA MÁS MEXICANA

Rosy Arango estuvo este año también en el Teatro Metropólitan celebrando a México.

Le gusta el trabajo de las nuevas generaciones en el regional mexicano, especialmente el de Angela Aguilar.

Los discos de México inmortal los ha grabado en el Foro Imperial de Acapulco.

Espera que el género siga encabezando las listas de popularidad en el país y llegue al extranjero.

2 horas durará el show del Lunario.

PAL