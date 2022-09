Sofía Vergara paraliza la red con su gran hermosura

Sofía Vergara dijo presente en la 74.ª edición anual de los Primetime Emmy Awards. La artista de 50 años iluminó con su gran hermosura la alfombra roja de dicho evento.

Sofía se encontraba nominada por su rol de juez en “America’s Got Talent”. Además, la esposa de Joe Manganiello presentó el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática.

En las últimas horas, Sofía Vergara volvió a demostrar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La morocha publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La modelo colombiana posó desde los camarines del Microsoft Theatre de Los Ángeles luciendo un ajustado y escotado vestido de color amarillo salpicado con una capa transparente de oro brillante. La oriunda de Barranquilla complementó su look adornando sus dedos y orejas con joyas de plata y oro. El voluminoso cabello castaño de la actriz estaba partido a un lado, peinado en rizos en picado y su maquillaje compuesto de castaños cálidos.

Sofía Vergara posando. Fuente: Instagram Sofía Vergara

“Finishing touches #emmys2022 @diorbeauty” fue el sencillo y corto texto que eligió Vergara como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la protagonista de Modern Family cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los treinta y tres mil doscientos corazones en tan solo horas. “Muy muy hermosa me encantas aaaaaa y sigue siendo sencilla me gusta mucho tu estilo.. Un abrazoooooo”, “Que boquita tan hermosa y suculentas” y “Ay Dios. Me enamoro hace 20 años de la misma mujer cada vez que veo sus fotos” fueron algunos de los mensajes que recibió la artista sudamericana.