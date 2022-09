Los Tigres del Norte: 5 canciones que no van a faltar el 15 de septiembre en el Zócalo

Fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República quien desde hace algunos meses dio a conocer que Los Tigres del Norte serían los encargados de amenizar la fiesta de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de setiembre.

Desde las 21:00 horas se abrirá el acceso al público a la Plaza de la Constitución y a las 22:00 horas arrancará el espectáculo musical a cargo de los llamados “Jefe de jefes”, quienes a las 11:00 horas harán una pausa para que el mandatario realice el tradicional Grito de Independencia, y al culminar la ceremonia, Los Tigres del Norte continuarán con el show que tiene preparado en donde hay canciones especiales que no pueden dejar fuera.

Las canciones de Los Tigres del Norte que no pueden faltar en el evento

“Jefe de jefes”

Se trata de un tema con una historia importante en la carrera de Los Tigres del Norte, fue creada por Teodoro Bello en 1997, ya que los músicos le pidieron una canción que superara a todos los corridos que eran populares en esa época.

“Cuestión olvidada”

Es una melodía que lanzaron en 1996 y forma parte del disco “Unidos para siempre”, es una de las canciones de Los Tigres del Norte que habla de desamor y que no puede faltar en los eventos a los que asisten, pues es de las que más llegan al corazón de sus fanáticos.

“La puerta negra”

La letra es de la autoría de Ramon Gutiérrez Torres, los artistas la presentaron en 1986, está incluida en el disco “Gracias América… sin fronteras” y también es de las imperdibles en el repertorio de Los Tigres, pues en la letra se habla de una pareja que es obligada a separarse debido a que los padres de la chica no aceptan el romance.

“Pedro y Pablo”

Uno de los corridos más coreados de la agrupación que se fundó en 1968, la canción salió a la luz en 1984 y a la fecha es de las más pedidas por la gente, aquí se relata la vida de dos hermanos quienes en tiempo y momentos diferentes tuvieron el amor de una misma mujer.

“Golpes en el corazón”

Una canción romántica no puede faltar en un espectáculo de los grandes de la música regional mexicana, tal es el caso de “Golpes en el corazón”, el tema nació en 1995 y es parte del disco "El ejemplo”, uno de los proyectos más importantes de los famosos.

La canción prohibida

Se dice que hay un tema que Los Tigres del Norte tiene prohibido interpretar, se trata de“Ataúd”, una canción lanzada desde 2016 y que ya no han cantado en sus eventos en vivo. El proyecto es uno de los más exitosos de la banda, incluso ha sido acreedor a un Premio Grammy, pero esta pieza esconde algunos detalles, se dice que Hernán Hernández no estuvo de acuerdo con que la grabaran y por esta y otras razones desconocidas decidieron olvidar que existía y no mostrarla en público.

Seguir leyendo

VIDEO | Los Tigres del Norte lanzarán nueva versión de su exitoso tema “Jefe de jefes”; así suena