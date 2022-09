Suga de BTS “ya está listo” para casarse y enamora al ARMY por esta razón

Suga de BTS mostró su lado más romántico con sus fans y aseguro esta listo para casarse. El rapero es uno de los más misteriosos y privados dentro del grupo K-Pop; sin embargo, cuando se trata del ARMY deja salir su lado más tierno, incluso se ha vuelto una tendencia pedirle matrimonio.

Su vida amorosa no es tan conocida, y es que solo tuvo una novia durante su época escolar que terminó al poco tiempo, incluso le escribió una carta a su ex novia. Desde entonces, asegura que no tiene tiempo para tener una pareja, ya que está muy ocupado con la música.

Siendo uno de los mayores integrantes de BTS, se espera que en futuro sea uno de los primeros en tener pareja, pero por lo pronto ya tiene una prometida a la que le hizo una promesa, pues está listo para casarse.

Conoce a la "prometida" de Suga de BTS

Desde hace unos meses se ha puesto de moda que las fans de BTS le propongan matrimonio a Suga de BTS, ya sea por mensajes o durante los conciertos. La petición ha sido rechazada por el idol; sin embargo, le hizo una petición a sus fans que las emocionó por esta razón.

Al parecer, durante una reunión de fans, Suga de BTS le respondió a una fan que le pidió casarse con él, además de bromear y decirle que debería viajar a Corea y llevarle los papeles, también le hizo prometer que dejaría su dedo anular libre solo para que él pudiera colocar un anillo en el futuro.

La prometida del rapero no es nadie más que el ARMY de BTS, a quien prometió ponerle un anillo en el futuro, pues estaba listo para casarse con ellas.

Sigue leyendo:

3 K-Dramas coreanos más divertidos que debes ver hoy si estás triste

BTS versión Dr. Simi enamora al ARMY y se hace viral en México