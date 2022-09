Rebecca Jones aclara que no tiene cáncer; pide no creer en Alejandro Camacho: "No tiene porqué opinar"

El pasado mes de agosto, el actor Alejandro Camacho quien a su vez es ex esposo de Rebecca Jones reveló a algunos reporteros que la también actriz habría recaído en el cáncer, sin embargo, ésta ya aclaró y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud.

Fue durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México cuando la actriz de telenovelas como “Para volver a amar”, “La vida en el espejo”, entre muchas otras más que aseguró que no tienen por qué creer las declaraciones de Alejandro Camacho pues hace mucho tiempo que ya no viven juntos.

“Bueno yo creo que mi palabra vale más, hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene porqué opinar a cerca de mi salud, pues allá ustedes¿Verdad?...” dijo Rebecca Jones

Luego de las declaraciones de Alejandro Camacho, la actriz Rebecca Jones dijo que éstas no fueron hechas con mala intención por parte de su ex, sin embargo, dejó claro que él no tiene por qué opinar sobre su salud.

"...yo creo que no lo hizo con mala intención simplemente no tiene porque opinar…que quede claro, en esta vida nadie tiene la vida comprada es lo que no entienden entonces no nos debe de asombrar tanto la muerte…” finalizó Rebecca Jones

¿Qué dijo Alejandro Camacho?

Fue hace un par de semanas que el actor de telenovelas como “Cuna de lobos”, “Imperio de Cristal”, entre otras más compartió con los representantes de los medios de comunicación que su ex esposa tenía cáncer.

“Rebecca está perfectamente bien, Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer, sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta, vi una foto de ella de hace tres días y la veo guapísima, entera muy bien, muy fuerte, admirable…” dijo Alejandro Camacho a los medios de comunicación

Luego de dar esta declaración, el ex esposo de Rebecca Jones no quiso ahondar más sobre el estado de salud de la actriz, por lo que centró la entrevista en otros temas como su trabajo y situación económica.

Revista aseguró que Jones tenía cáncer y ella lo desmintió

Cabe señalar que antes que Camacho asegurara que Rebecca Jones habría recaído en el cáncer, una famosa publicación de espectáculos aseguró lo mismo, sin embargo, al salir esta noticia en dicha revista la actriz desmintió la información en el programa Hoy.

“Hay muchas cosas erróneas…son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, ese tipo de datos perfectamente están mal, es una nota muy mala leche”, dijo Rebecca Jones a Hoy

En dicha entrevista, Rebecca Jones dio a entender que la nota que habían sacado sobre su salud podría ser una venganza en contra de ella pues uno de los reporteros de TVNotas quiso cuestionarla sobre el del cáncer, ante esto, la actriz se negó a hablar del tema.

“El reportero de esa revista me preguntó sobre el tema y yo le dije que no iba a hablar de eso porque estábamos en una obra de teatro y se molestó…” relató Rebecca Jones

Pese a que Rebecca Jones no habló sobre emprender acciones legales en contra de la publicación aclaró la nota pues no quiere preocupar a sus amigos, familiares y seguidores con esta noticia.

“Más allá de una demanda o lo que se pueda hacer por una nota falsa; sí tal vez pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto, es lamentable como la revista lucra con cosas que no son ciertas”, finalizó Rebecca Jones

