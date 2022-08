"Tengo muchos perros": Pepe Aguilar no está listo para ser abuelo, aunque ya viene el primer nieto en camino

Pepe Aguilar habló por primera vez sobre la noticia de que su hijo mayor, Emiliano, se convertirá en padre y aseguró que a sus 53 años no está listo para que lo llamen abuelo, además dejó ver que no está del todo contento con la novedad.

En abril pasado Emiliano Aguilar dio de qué hablar luego de que se confirmara la noticia de que se convertirá en padre por primera vez, algo que tomó por sorpresa a la dinastía Aguilar y sobre todo al cantante quien dijo que por ahora no tiene idea de cómo lo llamará su nieto ya que no está listo para ello.

Te puede interesar: Pepe Aguilar comete una imprudencia y dice que su hija "fue a hacer popó" ante la risa de su familia | VIDEO

“Pues ya, mi hijo mayor de repente sacó la noticia con bombo y platillo, o su novia, no sé, de que van a ser papás, entonces ya me hicieron abuelo (…) Yo tengo ahorita muchos pugs, tengo muchos perros, esos son mis nietos ahorita, no sé, tengo 53 años como que todavía no estoy con la edad de ser abuelo, que me llamen como quieran”, dijo el cantante.

En entrevista para "Despierta América", el intérprete de “Por mujeres como tú” confirmó que su nieto aún no nace y al ser cuestionado sobre cómo se siente por su llegada, se limitó a señalar que si su hijo es feliz entonces él también lo es.

Hijo poco conocido de Pepe Aguilar

Emiliano es el hijo que Pepe Aguilar tuvo con Carmen Treviño en su primer matrimonio, aunque él se mantiene alejado de los reflectores en comparación con su famosa hermana, Ángela, esto debido al escándalo legal que protagonizó en 2017 por el que tuvo que estuvo en prisión.

El hijo mayor del cantante fue detenido en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, cuando intentó ingresar al país a cuatro personas de origen chino que se encontraban escondidas en la cajuela de su vehículo.

Te puede interesar: Ángela Aguilar conmueve a Pepe Aguilar con felicitación de cumpleaños: "Un privilegio ser tu hija"

Pepe Aguilar con sus hijos Emiliano y Leonardo. Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

Emiliano se declaró culpable por el delito de tráfico de personas y estuvo en prisión durante algunos meses, después pagó una fianza de 15 mil dólares y continuó con su proceso en arresto domiciliario. Además, tuvo que acudir a un programa de rehabilitación durante seis mese para superar sus adicciones.

Ahora se sumó a la exitosa gira “Jaripeo sin fronteras” como parte del equipo que ayuda a su padre, Pepe Aguilar, su hermana Ángela y su hermano Leonardo lo que ha servido para que puedan unirse más tras lo sucedido.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar se olvida de la música y posa como una verdadera modelo para una famosa revista | FOTOS

“Qué poco humilde”: Aneliz Aguilar es criticada por su hermano Leonardo por sus lujos, ¿problemas en la dinastía?

Pepe Aguilar cumple 53 años y así lucía y sonaba de joven con su banda de rock Equs: VIDEO