Los Años Maravillosos: Fred Savage es acusado de agresión sexual

Tras el repentino despido del actor, Fred Savage, del reboot de la exitosa serie estadounidense de la década de los ochenta, “The Wonder Years” ("Los Años Maravillosos"), han salido a la luz nuevos detalles de los delitos de los que ha sido acusado.

El sitio The Hollywood Reporter publicó los relatos de seis mujeres del equipo que lo denunciaron por acoso y agresión sexual, mismas que coincidieron en que “vieron dos lados muy diferentes de Savage: un colega carismático, aparentemente solidario, y un alter ego mucho más oscuro”.

Una exempleada declaró que luego de unirse a sus compañeros para ir de noche a un bar local, al salir del baño de mujeres Fred la estaba esperando y procedió a empujarla contra una pared, posteriormente “puso su boca sobre la mía con mucha fuerza”.

Afortunadamente, la exempleada pudo frustrar el ataque del actor y huyó; sin embargo, después él le envió un mensaje disculpándose por lo ocurrido, el cual ella ignoró.

Savage emitió una declaración a la prensa sobre el acoso. Foto: Especial.

Tras filtrarse las denuncias en su contra, Savage emitió una declaración a la prensa;

“Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo”.