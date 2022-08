Ángela Aguilar conquista TikTok en crop top y pantalón de talle alto que destaca su cinturita | VIDEO

Ángela Aguilar se coloca como la nueva reina de TikTok, pues cada día suma más fans y comparte más contenido en el que se luce con coquetos looks, como lo hizo este viernes para comenzar el fin de semana con estilo, pues destacó su cinturita con un crop top y pantalón de talle alto con el que conquistó a sus fans.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar es la artista que mejor ha sabido lucir los atuendos que destacan su cintura, como los pantalones de tiro alto, con los que se define la zona y son perfectos para estilizar, sin importar la edad o el tipo de cuerpo, por lo que se han convertido en una de las prendas más usadas por las fashionistas.

Ángela Aguilar conquista en crop top y pantalón de talle alto

Fue a través de su cuenta oficial en TikTok en la que Ángela se lució con sus millones de fans con un look casual de pantalón y crop top. Desde su recámara, la cantante se lució con su look, y mostró con orgullo el trabajo de su hermano, pues musicalizó el video con la canción "El Comienzo del Final", de Leonardo Aguilar.

Ángela roba miradas en TikTok con sus modernos atuendos. Foto: TK @angelaaguilar_

"Siento que me dices que me quieres…", fue la frase con la que la intérprete acompañó la publicación en la plataforma china donde ya cuenta con 9.3 millones de seguidores, y ha logrado sumar 55.3 millones de "me gusta", convirtiéndose en una de las favoritas.

A sólo una hora de haber compartido el clip, y con casi 50 mil reproducciones, la cantante de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven" deja claro que no sólo es una joven talentosa, pues también impone moda con cada uno de los atuendos que deja ver en sus redes, como este look urbano de top corto con el que también destacó su cinturita. La joven cantante también llamó la atención por su maquillaje, pues se lució con los labios en rojo, sombras en rosa tenue y largas pestañas.

Ángela, de 18 años, es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, demostrando así que no sólo destaca por su belleza, además, ya ha sido modelo para diversas revistas, lo que también la convierte en un ejemplo para las jóvenes de su edad.

MIRA EL VIDEO: