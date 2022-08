Lucrecia Dalt, una creadora de música experimental colombiana que rompe esquemas

En la actualidad uno de los géneros musicales más escuchados en el mundo es el pop, seguido del rock y posteriormente la música urbana, esto de acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica o IFPI por sus siglas en inglés.

A pesar de que estos datos son contundentes y reflejan cuáles son las preferencias de las personas, lo cierto es que ninguna tendencia o presunta garantía de éxito en la música es suficientemente satisfactoria si no sigues los sonidos que te nacen del corazón, así lo demuestra Lucrecia Dalt, una música experimental originaria de Colombia.

Desde hace ocho años Lucrecia Dalt radica en Berlín, lugar en donde encontró una escena mucho más rica y compleja para la industria experimental, lo que le permitió explorar un lado más alejado de los sonidos comerciales en la música.

“Desde que llegué a Berlín he encontrado gente que cree en mis locuras, por ejemplo en un disco me enfoqué a trabajar con el bajo, en otro me aventuré a encontrar las posibilidades con la voz y siempre he tenido esa intención de ser muy exploradora con los recursos que tengo para encontrar nuevos sonidos”, expresó durante una entrevista con El Heraldo Digital.

Durante la charla vía remota, Lucrecia Dalt habló sobre su próximo disco, el cual se titulará “¡Ay!”, mismo que saldrá el 14 de octubre de 2022 y promete ser una entrega diferente a todo lo que Lucrecia ha grabado antes, en el cual fusiona sonidos de música tropical de bolero, salsa y merengue de su infancia en Colombia, al mismo tiempo que estos ingredientes los mezcla con su característica narración y producción experimental inspirada en la ciencia ficción.

Respecto a este disco en gestación, Dalt ya dio un adelanto en dos sencillos, se trata de “No Tiempo” y su más reciente lanzamiento “Atemporal”, ambos disponibles en todas las plataformas.

En estos dos sencillos Lucrecia Dalt nos da una prueba de que su trabajo no sólo se trata de material auditivo, sino que en los videoclips de estas canciones nos narra una historia digna de estar en la pantalla grande, pues en "No Tiempo" presenta al personaje central del álbum, una entidad alienígena que aterrizó en la tierra llamada Preta, quien se encuentra con un humano llamado Cuc Clementi; esta historia tiene continuación en el sencillo “Atemporal”

En sus inicios Dalt tenía mayor influencia en la música electrónica, lo cierto es que asegura que sus sonidos han ido evolucionando y se han ampliado sus posibilidades de creación siempre con la misma intención con la que comenzó a hacer música.

“Yo comencé haciendo música con la misma intención que la hago hoy y ha sido una constante excusa para aprender nuevas cosas, en este trayecto me he enfocado en buscar nuevos sistemas posibles de sonido”, aseveró la originaria de Pereira.

Respecto a los temores y posibles caídas en la práctica de música más comercial, Lucrecia aseguro que si bien es cierto que la música experimental no es la más redituable, su pasión es tan fuerte que ella no haría las cosas de otra manera.

“Siento que no puedo hacer las cosas de otra manera, no me sale porque sino me siento totalmente libre y cómoda en mi trabajo no podría hacer música (...) El seguir lo experimental viene de una pulsión vital, es trabajar mucho desde ahí, es preguntarte de dónde viene la fuerza para crear un proyecto y si esa fuerza es suficientemente grande se convertirá en tu motor para lograr lo que imagines a pesar de los retos o complicaciones”, puntualizó la artista con un trabajo musical abstracto.