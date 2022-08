Shakira se olvida de Piqué: Esto es lo que hizo con "Me enamoré", la canción que le dedicó

En los próximos días se cumplirán tres meses desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación, sin embargo, la mediática ex pareja sigue dando de qué hablar y ahora fue la cantante colombiana quien dio la nota pues realizó una modificación en una de las varias canciones que le había dedicado al futbolista del Barcelona, por lo que su acción generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

La canción de Shakira en cuestión es “Me enamoré”, tema que lanzó en 2017 como parte de su álbum “El Dorado” y dicha composición estaba dedicada a Piqué y a su historia de amor, no obstante, hace apenas unos días, la colombiana decidió hacer una ligera modificación en la imagen miniatura del video oficial que está publicado en su canal de YouTube.

Anteriormente, en la imagen aparecía solo Shakira en medio de un bosque, sin embargo, la colombiana decidió agregar detrás de ella el robot que apareció en el video de “Te felicito”, uno de sus más recientes éxitos en el que habla del fin de una relación en la que descubrió que el amor no era recíproco, lo cual, es una clara referencia a lo que ocurrió con el seleccionado español y padre de sus dos hijos.

Shakira generó todo tipo de reacciones en redes por su acción. Foto: Especial

Tras esta sutil acción de Shakira, se generaron todo tipo de reacciones en redes pues algunos de sus fans le pidieron no enfrascarse en este tipo de “polémicas baratas”, no obstante, otro sector más nutrido se mostró a favor de la colombiana y le manifestaron su apoyo y hasta le sugirieron ideas para mandarle más “indirectas” a su ex pareja, quien hace apenas unos días ya se dejó ver públicamente con su nueva novia, Clara Chía Martí, una joven rubia de tan solo 23 años de edad.

Cabe mencionar que esta no es la primera “indirecta” que Shakira le manda a Piqué pues apenas el pasado fin de semana, Shakira dejo que la prensa se le acercara y aunque no emitió ningún tipo de declaración se encargó de que se viera la frase “afortunada en el amor” que llevaba en una visera que estaba usando, además, se mostró sumamente sonriente y antes de emprender su huida le regaló un guiño a los periodistas para hacer énfasis en que su romance con el futbolista está completamente superado.

Estas acciones de Shakira, llegan apenas unos días después de que se filtraran las primeras fotos en las que Gerard Piqué se muestra públicamente con su nueva novia, las cuales, supuestamente tendrían enfurecida a la colombiana pues trascendió que habrían firmado un pacto para no dejarse ver públicamente con otras parejas durante por lo menos el año siguiente a su ruptura, lo cual, evidentemente no cumplió el seleccionado español.

SIGUE LEYENDO:

Shakira: Las FOTOS que te van a robar el aliento desde “Antología” hasta “Te felicito”

Piqué ya se olvidó de Shakira y se rumora que incluso tiene planes de boda con su nueva novia