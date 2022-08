Reportan que Nacho Palau, ex y papá de los hijos de Miguel Bosé, es hospitalizado tras anunciar cáncer de pulmón

Medios españoles reportaron que Nacho Palau, expareja y papá de los hijos de Miguel Bosé, fue hospitalizado luego de anunciar la semana pasada su diagnóstico cáncer de pulmón. La noticia alarmó a sus seguidores, quienes desde el principio le han mostrado su apoyo para enfrentar esta enfermedad.

A penas el 24 de agosto, el escultor compartió en sus redes sociales que tenía cáncer de pulmón, a pesar de que no dio detalles sobre qué tan avanzada estaba la enfermedad, comunicó que ya inició el tratamiento y se dijo con ánimos de vencer esta condición que también padece su madre Lola Medina. Inmediatamente, sus amigos y varios miembros del medio artístico le mandaron buenos deseos y todo su apoyo.

Reportan que Nacho Palau fue hospitalizado

En el programa español "Sálvame", trasmitido por el canal Telecinco, se informó que Nacho fue ingresado al Hospital Clínico de Valencia, en donde se ha dejado ver "muy hinchado". Asimismo, la emisión de televisión aseguró que en estos momentos se encuentran sus familiares y sus seres queridos, incluido su actual novio Cristian Villela, con quien empezó una relación después de terminar con el intérprete de "Amante bandido".

Nacho Palau fue pareja de Miguel Bosé por 25 años Foto: IG @nachopalau

Después de que sus fanáticos se preocuparan por su actual estado de salud, fuentes cercanas al artista, de 51 años, negaron que fuera hospitalizado, esto de acuerdo a la revista "Diez Minutos", que consultó a sus allegados. Esta actualización tranquilizó a los seguidores de Palau, quien hace algunos meses participó en la más reciente edición de "Supervivientes".

Tras especularse problemas de salud, Nacho Palau reveló que después de hacerse algunos análisis fue diagnosticado con cáncer de pulmón. "A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación”, colocó en su mensaje para dar la noticia.

Nacho Palau tuvo una relación con Miguel Bosé por más de 25 años, y juntos tuvieron a sus cuatro hijos Ivo, Telmo, Diego y Tadeo. Lamentablemente, en 2018, se dio a conocer que el intérprete había terminado con Nacho, por lo que éste último inició un proceso legal para pelear por la custodia legal de sus pequeños, la cual dio como resultado que él se quedara con dos y el cantante de "Morena mía" con los otros dos jóvenes.

