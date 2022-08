Sugey Ábrego vende su ropa interior usada y revela cuánto gana con esta actividad

La pandemia de Covid-19 llevó a muchas celebridades a buscar otra fuente de ingresos debido a la falta de proyectos en cine, televisión y teatro, como la actriz Sugey Ábrego quien reveló que ante la crisis económica emprendió un negocio con la venta de su ropa íntima usada.

Sugey Ábrego comenzó así su negocio en el que vende su ropa interior usada a través de una plataforma para adultos, explicó que todos los lunes realiza un live en lencería y es esta prenda la que más tarde pueden comprar por 150 dólares, que equivale a poco más de 3 mil pesos.

"Le agradezco a mi negocio de la venta de prendas que uso porque eso me ha mantenido, enferma, antes y después, te puedo decir que es un gran negocio", reveló la actriz veracruzana durante un encuentro con los medios.

Añadió que no le molestan los cumplidos que recibe a través de su cuenta en la que posa con reveladora lencería, incluso aquellos que podrían estar subidos de tono: “Los más sorprendente es que sí me los comparan, entonces les puedo decir que sí huelo rico”.

Misterioso regalo

Sugey Ábrego también reveló uno de los momentos más angustiantes con uno de sus fanáticos, pues éste le habría enviado un costoso regalo hasta la puerta de su casa pese a que ella se negó, lo que la llevó a contratar escoltas que la protegieran.

La actriz detalló que se trató de una lujosa camioneta, aunque decidió no recibirlo pues no deseaba que eso pudiera comprometerla de alguna manera: “Eso pone la llaga en que la dignidad no tiene precio (…) Es un halago despertar las fantasías, pero también tengo que resguardarme”.

Añadió que tras lo sucedido decidió contratar escoltas pues llegó a sentirse vulnerable debido a que el fan tuvo acceso a su dirección. Al cuestionarle si el fan podría ser una persona poderosa añadió: “El poder corrompe y por eso hay que mantener una línea”

"No es miedo, es simplemente marcar una distancia en la que yo no voy a dejar de hacer mi vida social (…) Creo que también hay que marcar esa diferencia porque Sugey Ábrego no es una mujer que puedan comprar”, dijo.

