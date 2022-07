Sugey Ábrego recibió costoso regalo de un fan acosador: "No soy una mujer que puedan comprar"

Sin duda, Sugey Ábrego es una fantasía para cualquiera, pues además de ser una mujer sumamente bella e inteligente, ha demostrado ser muy talentosa.

A lo largo de su carrera en los medios de comunicación, Ábrego se ha caracterizado por ser una mujer sumamente atractiva y sin importar la ocasión, la actriz y conductora nacida en Tuxpan, Veracruz nunca ha dejado de derrochar sensualidad, por lo que no es de extrañarse que tenga miles de admiradores en todo el mundo, gracias a que se ha dado a conocer a través de las diferentes redes sociales.

En un encuentro con medios, la actriz y conductora declaró que se ha sentido acosada por uno de esos miles de fans, quien se ha obsesionado con ella a tal grado de intentar regalarle obsequios de lujo.

“Yo lo veo como un éxito de la fantasía que ha despertado Sugey Ábrego. Tengo muchos seguidores ahora de India y Estados Unidos y creo que finalmente, en estas fantasías los caballeros se pueden confundir. No es miedo, es simplemente marcar una distancia en la que yo no voy a dejar de hacer mi vida social, pero sé que ya soy una persona que me están viendo de muchos estratos sociales, entonces creo que también hay que marcar esa diferencia porque Sugey Ábrego no es una mujer que puedan comprar”, dijo.

“Ya tener este tipo de atención, ya tan costoso, me mandaron una camioneta, entonces me hizo tomar medidas de resguardo hacia mi persona y bueno, simplemente agradecer el detalle y dar el mensaje que yo cuando tengo algo de valor es porque lo adquiero con mi trabajo. Entendieron que regalos costosos no los acepto”, pronunció.

Sugey Ábrego es considerada como todo un sex symbol desde hace ya varios años; sin embargo, ella misma ha declarado en diversas ocasiones que no está dispuesta a realizar desnudos totales ni a publicar fotos y videos explícitos en su página de contenido exclusivo, debido a que considera que de esta forma se perdería el interés en su figura, la cual, ha calificado como una auténtica “fantasía” para sus seguidores, por lo que ha enfatizado que su fuerte es aprovecharse del erotismo.

