Gaby Ramírez acusa a Platanito de acoso sexual; asegura que la obligó a disculparse

Gaby Ramírez, conductora y actriz de televisión, rompió el silencio y acusó al payaso Platanito de acoso sexual, pues aseguró que el cómico presuntamente la tocó de forma indebida. La estrella de la pantalla chica, relató que dio a conocer este acto contra ella a un ejecutivo, sin embargo, reveló que la obligó a disculparse con el humorista.

Esta martes, Ramírez, de 32 años, acudió como conductora invitada al programa de YouTube "Chisme No Like", en donde hizo público su caso con el actor y comediante, Sergio Verduzco, quien interpreta al payasito de la televisión. La celebridad relató que un día acudió a "Show de Platanito", y que durante la transmisión le agarró el pecho sin su consentimiento.

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’, estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias, Karina, por haber estado' y agarra Platanito y me hace así (muestra la forma en la que, presuntamente, el también conductor le agarró el pecho)”.

Platanito fue acusado de presunto abuso sexual Foto: Especial

Gaby Ramírez señala que la obligaron a disculparse

La actriz que se dio a conocer como conductora de "A la Cachi, Cachi Porra", programa de concursos de Canal Once, contó que en ese momento no supo qué hacer pues la situación la dejó paralizada. Sin embargo, posteriormente acudió con uno de los ejecutivos de para acusar a Platanito y dar a conocer el incidente del que fue víctima.

“Yo me quedé fría, entonces yo agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”, relató la actriz que participó en la telenovela “Hasta que el Dinero nos Separe”.

Gaby Ramírez destacó que en ese momento pensé que recibiría el apoyo de las personas del staff, sin embargo, por el contario, la corrieron del lugar junto con su hijo, y hasta la "obligaron" a disculparse con Platanito, ya que él era "la gran estrella del canal”.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito, es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba; que porque a mí se me ocurrió reclamarle”, dijo la presentadora durante el programa e espectáculos.

