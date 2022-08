Victoria Ruffo y Verónica Castro se distanciaron en su juventud por esta impactante razón

Hace unos días fue la presentación de la telenovela "Corona de Lágrimas 2", donde la actriz mexicana Victoria Ruffo estará participando y ofreció una conferencia con reporteros, esto para hablar sobre los rumores de la presunta enemistad que tiene con la también estrella Verónica Castro, con la que ha compartido momentos especiales.

"Es una mujer que admiro mucho desde siempre, a mi me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x o y razón no se pudo, es una mujer que respeto, se me hace espléndida, un ángel" manifestó la protagonista de la nueva versión de "Corona de Lágrimas".

La popular actriz explicó que no existe una enemistad con Castro, simplemente se distanciaron porque la vida las llevó por caminos diferentes.

No hay un motivo ni malo ni bueno, únicamente los actores a veces podemos estar muy unidos o también no hablarnos por un buen tiempo, pero eso no quiere decir que estamos enojados

Ruffo y Castro fueron amigas demasiado cercanas y pese a la distancia, son dos estrellas que se admiran y quieren mutuamente. "Con Verónica igual, hice cosas, tuvimos acercamientos, estuvo en mi despedida de soltera, en mi boda, pero finalmente cada una tiene sus proyectos, entonces no podemos estar siempre juntas".

Una muestra del cariño que se siguen teniendo la publicó Vero Castro, donde le desea muchos éxitos y bendiciones para el proyecto de Corona de Lágrimas.

Y es que debido a que en su momento ambas fueron consideradas de las histrionisas favoritas del público mexicano, se llegó a pensar que las constantes comparaciones de sus éxitos pudieron haberlas hecho rivales, así como el supuesto rumor de que en algún punto de sus vidas mantuvieron un romance con los mismos galanes.

José Alberto El Güero Castro también fue cuestionado por la prensa acerca de este distanciamiento que existe entre su hermana y la protagonista de su telenovela y aseguró ser testigo de que entre ambas actrices hay un gran cariño.

“Sé que en ellas hay un gran cariño, y bueno, pues en los tiempos y la vida de cada una no ha permitido que estén más cerca. Creo que la transmisión de lo que hoy mandó Verónica, el mensaje de Victoria es una muestra de cariño muy importante y que yo también valoro y aprecio mucho”, respondió el productor.

