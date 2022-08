Silvia Pinal está lista para recibir homenaje en Bellas Artes por más de 70 años de carrera

Más de 70 años de carrera en el cine, teatro y televisión se abordarán en el homenaje que recibirá Silvia Pinal este lunes en el Palacio de Bellas Artes, encabezado por el director Diego del Río y su hija Sylvia Pasquel, un espectáculo de poco más de una hora con el que quieren sorprender y agasajar a la diva mexicana.

“Se siente muy contenta, ya se compró su saco y la vamos a poner preciosa para que luzca en todo su esplendor. Será un gran día y especial para ella y más porque lo vamos a disfrutar en familia, todos están invitados”, comentó Pasquel.

El homenaje está organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, y la Secretaría de Cultura, y estará enfocado en la vocación artística de la primera actriz, ya que también dejó un legado como productora y en la vida política del país.

En el cine se hablará de su trabajo con Luis Buñuel y habrá un conversatorio sobre su trayectoria, mientras que la presentadora,

Diana Bracho también hablará de su paso por la pantalla chica, su trabajo en el teatro estará representado en un número musical de cuatro de las obras más destacadas que hizo: “Hello, Dolly!”, “Gypsy”, “Anny es un tiro” y “Mame”.

“Esto lo propuse y lo aceptaron, son pocas obras las que mostraremos porque son de las que ella tiene los derechos y tenía las guías de piano para que la orquesta hiciera los arreglos necesarios”, detalló Pasquel. En estos números participarán Bianca Marroquín, Fela Domínguez, Alan Estrada y su nieta Stephanie Salas.

“Se me ocurrió que participarán tanto Alejandra como mi hija, porque son las únicas de la familia que trabajaron la comedia musical con ella, y quien dijo va, está, y quién no, no. No era obligatorio”, agregó, pero hizo hincapié en que sí estará la familia reunida ese día. “Estaremos todos sus hijos, nietos y bisnietos. Así como amigos y familiares. No tenemos por qué no estar ahí… Es un día importante para mí mamá y nosotros nos sentimos inmensamente satisfechos y orgullosos”.