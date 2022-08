Zoey 101: Alexa Nicolás, querida actriz de la serie juvenil, protesta a las afueras de Nickelodeon por abuso infantil

Nickelodeon es una empresa conocida por sus exitosos programas y series televisivas, en las cuales han participado grandes promesas del mundo del espectáculo. Sin embargo, también ha provocado que las miradas se poseen sobre ella por los presuntos casos de abuso infantil en los que se vio involucrada.

De hecho, existen muchos rumores y videos que comprueban la actitud inadecuada que tenía uno de sus productores más reconocidos: Dan Schneider, quien aparentemente hacía tocamientos inapropiados contra algunas actrices y las orillaba a hacer escenas no adecuadas para su edad.

Siendo el caso más conocido el de Ariana Grande, a quien sus fans defendieron luego de analizar algunas escenas del programa "Victorius", pues en ellas, la intérprete de "7 rings" tiende a verse sexualizada cuando solo era una adolescente.

Actriz de "Zoey 101" asegura que Nickelodeon no la protegió del abuso infantil

Y fue justamente una de las compañeras de trabajo de Ariana Grande quien finalmente rompió el silencio y habló un poco de su experiencia con Nickelodeon.

Pues la actriz Jennette McCurdy no solo habló de lo conflictiva que era su relación con su madre en su polémico libro titulado "I’m Glad My Mom Died” (Me alegra que mi mamá murió, en español). sino que también dio detalles acerca de lo que Nickelodeon le ofrecía por no ventilar lo vivido en la reconocida empresa de entretenimiento infantil.

Así, siguiendo su ejemplo, otra querida actriz de una de las series más exitosas de Nickelodeon decidió tomar acciones ante los abusos que vivió cuando participaba en "Zoey 101".

Alexa Nikolas protestó a las afueras de Nickelodeon por el abuso infantil

La actriz que se atrevió a ventilar los abusos fue Alexa Nicolás, la actriz que interpretaba a "Nicole" en la serie juvenil y quien de manera inesperada salió de la serie tras participar en dos temporadas.

Esto aparentemente se debió a problemas con el productor, Jack Salvatore, Jr, así como con la protagonista y hermana de Britney Spears.

Sin embargo, a más de 10 años de su salida de la exitosa serie, Alexa Nikolas hizo frente a su pasado y se pronunció en contra de la manera en la que Nickelodeon trataba a sus trabajadores, acusándolos incluso de abuso infantil.

Alexa Nikolas también invitó a sus seguidores a denunciar el abuso infantil

En las fotografías compartidas por la actriz de "Zoey 101", ella menciona que durante su estancia en Nickelodeon nunca velaron por ella y los acusó de abuso infantil argumentando: “Nickelodeon no me protegió”.

Alexa Nikolas también invitó a sus seguidores a denunciar el abuso infantil sin importar los años que hubieran pasado de que este se perpetró, pues al final del día, la justicia tarda pero no olvida.

