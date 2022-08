Así luce en la actualidad la hermosa esposa de José Luis "El Puma" Rodríguez

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez es uno de los cantantes latinos más reconocidos a nivel mundial, y es que el artista venezolano de 79 años continúa cautivando a su público, donde por ejemplo, es jurado de un programa de televisión en Argentina. Todo esto no hubiera sido posible sin la compañía de la madre de Génesis Rodríguez, Carolina Pérez quien así luce actualmente.

Luego de lo que fue su preocupante estado de salud hace algunos años donde debió ser trasplantado de sus dos pulmones, el Puma Rodríguez logró recuperarse de la intervención y de a poco fue volviendo a los escenarios. Si bien durante la pandemia debió tomar extremos cuidados, hace algunos meses, el cantante venezolano de 79 años fue noticia por haber regresado a su país tras 12 años y en donde ofreció un show multitudinario. Ahora se lo puede ver al intérprete de ‘Dueño de ti, dueño de nada’ siendo jurado del programa de televisión argentino ‘Canta conmigo ahora’.

El Puma es uno de los cantantes latinos más importantes de todos. Fuente Instagram @elpumaoficial

La vida privada del Puma Rodríguez no ha sido para nada fácil, debido a que ha sido protagonista de varios escándalos familiares. En primer lugar, por su feroz pelea con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Rodríguez, producto del matrimonio con Lila Morillo. Incluso, le dedicaron una canción y afirmaron que desde hace más de 10 años no tienen ningún tipo de vínculo. A esto se suma, el supuesto hijo no reconocido del cantante y se trata del Puma Junior quien también es músico.

Más allá de estos problemas, el Puma Rodríguez disfruta de su matrimonio con Carolina Pérez, con quien se casó en 1996, pero están juntos desde 1987. Producto de esta relación nació Génesis Rodríguez, la actriz que brilla en Hollywood y que participó de varias telenovelas y series televisivas y que actualmente brilla en ‘Umbrella Academy’.

Carolina Pérez, esposa del Puma Rodríguez. Fuente Instagram @genirodriguez

A diferencia de su esposo el Puma y su hija Génesis, Carolina Pérez mantiene un perfil bajo, no tiene redes sociales por lo que lo único que se sabe de ella es cuando tanto su pareja como su hija comparte alguna foto en Instagram. Actualmente tiene 54 años y fue una ex modelo cubana y cuando se vieron por primera vez, el amor fue instantáneo.