La película brasileña en HBO Max que arrasa en la plataforma por su intensa historia de amor y tragedia |Tráiler

La plataforma de HBO Max busca constantemente ampliar su contenido que va desde series y películas de drama hasta producciones de romance, de corto y político y social basadas en hechos reales; durante este mes de agosto se han sumado nuevas opciones que arrasan en la página, tal como sucede con “Desierto Particular”.

Esta película brasileña tuvo estreno en 2021, la cual con tan sólo 125 minutos de duración atrapa al espectador, ya que a través de la historia va desarrollando diversos temas como las relaciones de pareja, los conflictos en ellas y la idea del amor a través de una pantalla.

¿De qué trata "Desierto particular"?

La cinta contó con la dirección de Aly Muritiba, guionista y productor de cine que ha trabajado en producciones como “Jesús Kid”, “Rust”, “La fábrica”, “Agente” y “Patio”; ha sido nominado al Gran Premio del Cine Brasileño a la Mejor película, Premio Platino al mejor guion, y “aly muritiba grande prêmio do cinema brasileiro for best film - popular vote”.

“Desierto Particular”, sigue una historia con el guion escrito por Henrique Dos Santos y Aly Muritiba, con las actuaciones principales de Antonio Saboia, Pedro Fasanaro y Luthero Almeida, que se enfoca en la vida de un policía llamado Daniel que es suspendido tras una investigación interna; esta se divide en dos partes: la primera mitad ambientada en la ciudad donde él vive una vida muy monótona mientras trabaja como seguridad privada en una discoteca, pero su vida cambia cuando interactúa a través de redes sociales con una mujer llamada Sara.

La mejor película de amor y tragedia en la plataforma de streaming. FOTO: HBO MAX

Una película sobre el amor

Y la segunda parte de la historia es un roadmovie que se desarrolla en Brasil, donde Daniel decide ir en busca de Sara pero al mismo tiempo realiza una búsqueda interna, donde no sólo descubrirá quién es ella sino quién es él y qué lo ha llevado hasta ese momento de su vida.

La película con la fotografía de Luis Armando Arteaga también contó con las actuaciones de Thomas Aquino, Laila Garin y Sandro Guerra, la cual formó parte de la selección de los Premio Platino nominada a “mejor guion” en 2022.

SIGUE LEYENDO:

HBO Max: La película que arrasa en la plataforma por su historia basada en hechos reales que te conmoverá |Tráiler

La película en HBO Max que te hará llorar de principio a fin; es conmovedora y recaudó 6 millones de dólares |Tráiler