Hell and Heaven 2022: KISS, Pantera y Slipknot encabezan el festival; aquí todos los detalles

El Festival Hell and Heaven regresa a México con un cartel lleno de grandes artistas, encabezado por bandas como KISS, Pantera y Slipknot, quienes ya se convirtieron en tendencia en redes sociales como Twitter, ya que los fanáticos del rock y el metal están deseosos de verlos en el escenario, y para que no te pierdas de este evento aquí te tenemos todos los detalles.

La mañana de este jueves, se liberó el cartel oficial del festival, es cual es uno de los más importantes en el país, pues conjunta a bandas legendarias y a nuevos talentos del rock y el metal. Por medio de sus cuentas oficiales, se reveló los artistas que estarán este 2022, hay varios artistas que volverán a este evento.

Los que resaltan son las bandas internacionales como Pantera, KISS, Slipknot, Scorpions, Megadeth, Epica, por mencionar algunas así mismo llamó la atención de Panteón Rococo y Ska-P, quienes les darán un toque de ska a este edición que se realizará en diciembre del años en curso.

¿Cuándo y dónde será el Festival Hell and Heaven 2022?

Como ya es costumbre, el Foro Pegaso, ubicado en San Mateo Otzacatipan, el Estado de México, será el encargado de recibir bandas internacionales, así como a sus miles de fanáticos, quienes han esperado por este gran festival. Las fechas pactadas son 2 al 4 de diciembre y cada día tendrá grandes headliners de lujo.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos para Festival Hell and Heaven, pero se informó que la preventa para los clientes BBVA comenzará el próximo 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre por medio de la página http://hellticket.com.mx/, la cual es propiedad de la propia empresa que traerá el evento a México.

Este concierto es uno que no se pueden perder los fanáticos del rock, sobre todo los seguidores de KISS, pues este será su último show en México, ya que la banda se encuentra en su gira de despedida. La agrupación le dirá adiós a los escenarios después de 50 años de hacer vibrar a la gente con éxitos como "I Was Made for Lovin’ You", "Detroit Rock City", "Rock and Roll All Nite", entre otros.

En tanto, Slipknot volverá a México después de que hace unos meses estuvo en Monterrey, Nuevo León, en el Festival Machaca, mientras que Pantera había indicado que dentro de su gira estaría México, por lo que hoy son parte del Hell and Heaven.

