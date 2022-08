¿Anel AA fue infiel? Alexandra MVP sería la tercera en discordia en su relación con Yailin “La Más Viral”

La relación de Anuel AA y Yailin “La Más Viral” ha dado de qué hablar desde que inició luego de que él terminara su romance con Karol G, esta vez los rumores apuntan a una infidelidad del cantante con la influencer Alexandra MVP como el motivo del divorcio entre la polémica pareja.

El pasado 10 de junio los cantantes anunciaron a través de redes sociales su enlace con una sencilla ceremonia y luego de ello fueron captados en unas románticas vacaciones, aunque algo habría ocurrido en su relación desde entonces y la ausencia de la cantante dominicana en Instagram daba indicios de una fuerte crisis matrimonial.

Mientras Anuel comparte detalles de sus nuevos proyectos, Yailin activó su cuenta para compartir algunos mensajes que se tomaron como una indirecta para el cantante: “No entiendo cómo puedes ser tan poco hombre; si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, dañando y dañando personas, yo me entregué al 100%, dónde tú eras un 20%. Todo venimos de abajo bicho. ¿Quién dijo que solos no se puede?‘’

Yailin y Anuel AA atravesarían una crisis matrimonial. Foto: IG @yailinlamasviralreal

En medio del escándalo surgió el rumor de que Yailin podría estar embarazada, aunque la cantante le puso fin éste persiste y habría sido el detonante de su molestia tras encontrar mensajes comprometedores de Anuel con la influencer Alexandra MVP.

De acuerdo con la influencer de farándula “Casimira”, la cantante dominicana encontró mensajes de su esposo con la también empresaria y esto desató una fuerte discusión en la que Yailin lo habría agredido, además de que ocasionó destrozos en el departamento en el que se estaban quedando.

¿Quién es Alexandra MVP?

Alexandra Hatcu es originaria de Rumania, aunque creció en Italia con su familia y más tarde encontró en República Dominicana su hogar por lo que ahora vive en aquel país junto a su hija Charlotte.

La influencer externó su pasión por el modelaje y desde los 16 años debutó en las pasarelas, donde por amigos en común conoció a su expareja y padre de su hija, el rapero Mozar La Para por quien se mudó a República Dominicana.

“Tenía 18 casi 19 y sabía que mis padres no me iban a dejar mudarme, así que les dije que me iba a ir por un mes y que iba a volver y más nunca fui, pero siempre he visitado mi país, junto con mi niña”, dijo Alexandra en una entrevista en la que detalla que se enamoró de la gente, el clima, la comida y la música.

En 2019 incursionó como empresaria y abrió su tienda de ropa “On Point Girls” con su mejor amiga, aunque tuvieron buen recibimiento fue en la pandemia de Covid-19 que ganaron popularidad y se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos.

