Desde Brasil, Rosalía conquista la red con sus curvas

Desde que se conoció a Rosalía en el 2017 y que ya con 5 años ha lanzado tres discos, siendo el último Motomami en marzo de este año, es una de las artistas europeas que más proyección tiene y mas corazones se ha robado a lo ancho y largo del mundo.

Con la gira Motomami en pleno funcionamiento faltan pocos días para que Rosalía llegue a la Argentina (cantará el 25 y 26 de agosto con entradas agotadas), una de sus canciones se hizo tendencia por formar parte de la pantalla chica. Es el caso de Me traicionaste, que compuso para Games of Thrones”, que recientemente lanzo su precuela llamada "House of the Dragon".

Rosalía continua su gira en Argentina. Fuente: Instagram.

Sin dudas Despecha, su última canción, estrenada hace poco menos de un mes, es la carta bajo la manga con la que Rosalía buscará seguir revolucionando a sus fans en cada territorio que pisa. El último destino donde la cantante catalana se presento fue Brasil y dejó a todos atónito y no solo por su música.

Si bien en la industria musical, Rosalía es una de las cantantes del momento y las que más están en alza, en redes sociales no se queda quieta y suma seguidores virtuales en masa. Estando en San Pablo, hizo de las suyas en Instagram y los internautas no pudieron aguantar los elogios.

Rosalía posando. Fuente: Instagram.

Rosalia enloqueció a todos en la red social de la camarita, con una serie de fotografías que publicó en su feed y que la tienen promocionando sus próximos destinos luciendo bella vistiendo ropa interior frente al espejo y dejando algunas postales de su show en la capital brasilera, que le resulto la obtención de más de 800 mil likes.