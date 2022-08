Así "responde" Jennie de BLACKPINK a los rumores de V de BTS, ¿son novios?

Jennie de BLACKPIK y V de BTS vuelven a levantar sospechas de un romance secreto. Las estrellas K-Pop podrían estar en una relación y esta semana se publicó una nueva foto que pone en evidencia que son pareja. Además, la cantante publicó un video poco después de los rumores.

Las primeras imágenes de los idols fue durante un viaje a Jeju, pero no se pudo comprovar la veracidad de las fotos. La nueva prueba es Jennie y V en un camerino, siendo imposible que sea una edición, pues son fotos nunca antes vistas por sus fans. Al parecer, pudo haber sido robada de una cuenta privada.

Por si fuera poco, V de BTS viajará a Nueva York para sus actividades en solitario, BLACKPINK también irá a los Estados Unidos, pero su agencia YG salió a desmentir que se trate de una coincidencia, pues las chicas se presentarán en los MTV VMAs. Así fue como reaccióno Jennie a los rumores.

¿Qué dice Jennie de BLACKPINK sobre su noviazgo con V de BTS?

Las especulaciones entre Jennie y V de BTS comenzaron cuando hace meses el cantante la siguió por error en su cuenta de Instagram. Tiempo después, se compartieron las fotos de ambos en un auto, pero ni YG ni BigHit declararon al respecto, ni tampoco desmintieron los rumores.

Poco después de las primeras noticias, Jennie decidió publicar un video donde reveló que:

En estos días, trato de apagar mi teléfono

Fue lo que dijo la cantante en uno de sus vlogs; sin embargo, no hacía referencia a las noticias de V de BTS, la cantante hizo caso omiso a los rumores, pues asegura que intenta hacer videos en YouTube y antes no se atrevía porque se sentía tímida, por lo que a veces solo deja su teléfono para ver una película o escuchar música.

Algunas fans han hecho caso omiso a las noticas, pues de resultar real creen que es algo normal y merecen enamorarse como cualquier persona. Otras fans prefirieron no hacer escándalo con las fotos, pues no se sabe si son editadas y no hay confirmación de ninguna relación.

