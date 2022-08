Yahir sufre lesión por la que tiene que usar bastón para caminar: “Nada me quita el dolor”

Yahir sigue dando de qué hablar tras su participación como conductor en “La Academia 20 años”, aunque esta vez por una fuerte lesión que sufrió mientras se ejercitaba y por la que deberá usar bastón durante un tiempo para poder apoyarse al caminar.

A través de sus redes sociales el cantante compartió una imagen con la preocupó a sus fans, pues en ella se le puede ver con muletas y en el mensaje revela que se lastimó la espalda, aunque no da más detalles. Luego de ello, reapareció en el concierto del “2000’s Pop Tour” usando bastón para poder caminar y moverse sobre el escenario.

En entrevista para “Ventaneando”, el intérprete de “Alucinado” señaló que tras la final del reality show musical tomó unos días de descanso en Holbox, pero mientras se ejercitaba sufrió un accidente cuando intentó mover una de las máquinas provocando la lesión en una vértebra.

Yahir sufre lesión en una vértebra. Foto: Instagram @yahirmusic

“Me puse a entrenar y me venció una máquina. No la calculé, no la estaba usando yo, la quise mover nada más y tuve un problema ahí en la columna. Espero estar bien pronto”, dijo el cantante quien aseguró que no deseaba quedarse en su cada y continuó con sus proyectos.

Añadió que debido a su lesión ha tomado muchos medicamentos y hasta el momento ninguno le ha podido quitar el fuerte dolor que tiene, por lo que puntualizó en la importancia de descansar.

Yahir responde a críticas

Aunque el también actor ha conquistado al público con su talento vocal y simpatía sobre el escenario, su desempeño como conductor desató críticas y lo hizo protagonista de divertidos memes en redes sociales con los que los internautas externaron su descontento.

“No soy conductor, número uno, no soy conductor y creo que no lo tengo que aclarar. Las críticas malas me inspiraron, me motivaron a decir ‘cómo no, vamos a trabajar duro en ello’, ¿no? Creo que para el final del programa en vez de estar sufriendo estábamos gozando la conducción y eso para mí fue maravilloso”, dijo.

Añadió que se siente contento por el resultado que obtuvo en su faceta como conductor, por la que al final del reality show el público señaló que lo extrañaría, algo que fue evidente cuando Laura G tomó su lugar en uno de los conciertos cuando se ausentó por proyectos en puerta.

