Jennifer López deslumbra con la primera foto de su look de boda y enloquece a sus fans

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck realizaron este fin de semana su segunda boda, un evento que causó la sorpresa de muchos por durar tres días y por el misterio que estuvo en torno a la pareja, por esa razón la intérprete enloqueció a sus fans al compartir en sus redes sociales la primera foto con su look de boda.

Ya en el mes de julio la pareja había dado a conocer que fue en Las Vegas, Nevada, donde decidieron dar el sí por primera vez. "Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas", informaron en un comunicado.

"Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro", explicó la pareja.

En julio realizaron su primera boda en Las Vegas. Foto: @On The JLo

Jennifer López deslumbra con su look de boda

Este sábado 20 de agosto, Jennifer y Ben intercambiaron votos rodeados de sus invitados, quienes vistieron de blanco para la ceremonia que se realizó en la mansión del actor, ubicada en Georgia, Estados Unidos, y para la que la intérprete lució un vestido de novia Ralph Lauren.

De acuerdo con Daily Mail, la lujosa boda de una de las parejas más mediáticas, tuvo un costo total de 400 mil dólares (más de 8 millones de pesos mexicanos) y fue planeada durante cuatro meses, evento inspirado "El viejo Hollywood", en el que una de las piezas centrales fue un pastel de cuatro niveles, glaseado en crema y oro.

Para sorpresa de sus fans, fue la propia JLo, como es conocida en el ambiente artístico de Hollywod, la que dio a conocer la primera foto del look que llevó a su boda. En sus redes sociales publicó una imagen con la leyenda "First peek at my wedding looks at OnTheJLo.com" (Primer vistazo a mi boda looks en OnTheJLo.com).

Jennifer López deslumbró con su belleza. Foto: IG @jlo

En la imagen se ve el rostro de la intérprete de temas como "On the floor" y "Let's get loud" cubierto por un velo blanco y se puede observar el cuello alto del vestido que parece estar decorado por plumas. Además, se puede ver su lujosa joyería de perlas y diamantes.

Otro de los detalles que se dio a conocer por los medios estadounidenses sobre la ceremonia, es que fue organizada por Colin Cowie, quien generalmente cobra entre 25 mil y 25 millones de dólares, además, también se encargó de la logística de los eventos previos y posteriores.

Una fuente cercana a la pareja le dijo a E! News que Jennifer y Ben habían " reservado decenas de habitaciones en los mejores hoteles de Savannah para usarlas" para los invitados de su boda, a quienes también consintieron con bolsas de mano hechas a medida y adornadas con las iniciales de la pareja "JB".

