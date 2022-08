Toma aire antes de conocer cuántos idiomas habla Shakira y cuáles son

Shakira es una de las cantantes más exitosas no sólo de Latinoamérica sino también del mundo. La cantante colombiana ha sabido a conquistar a todo el mundo no sólo con sus canciones sino también con su figura. Por otro lado, te sorprenderá quizás la cantidad de idiomas que habla la ex pareja de Gerard Piqué, lo que la hace aún más talentosa.

En cuanto a lo laboral, el presente de Shakira es excelente debido a que su tema ‘Te felicito’ junto con Rauw Alejandro tuvo éxitos en reproducciones y se convirtió en uno de los más escuchados en todas las plataformas digitales. Además, lanzó una canción con Black Eyed Peas y David Guetta llamada ‘Don’t you worry’ y se encuentra siendo parte del programa de televisión ‘Dancing with my self’.

Shakira es una de las cantantes más importantes del mundo. Fuente Instagram @shakira

Sin embargo, con respecto a lo personal, Shakira no está viviendo un gran momento, debido a que el Ministerio Público Fiscal de Barcelona la ha acusado de no pagar una deuda de más de 24 millones de euros. Incluso, la intérprete de ‘Waka Waka’ podría ir a prisión por no pagar impuestos en el lapso de dos años. A esto hay que sumarle su separación polémica con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos a quien descubrió siéndole infiel.

Debido a que es una exitosa cantante y ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, Shakira no sólo canta en español sino también en otros idiomas. Además de su lengua natal que es el castellano, la nacida en Barranquilla, Colombia, habla cuatro idiomas más: italiano, portugués, francés y catalán, debido a que en el último tiempo ha vivido en Barcelona.

Shakira habla en total 6 idiomas. Fuente Instagram @shakira

Tras su ruptura con Gerard Piqué, la ahora ex pareja comenzó a luchar por la tenencia de Sasha y Milán. Una de las primeras medidas que tomó Shakira fue hacer una división en su casa para no ver a sus ex suegros, y ahora tiene planeado mudarse definitivamente a Miami junto a sus hijos para dejar atrás su pasado.