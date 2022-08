Plácido Domingo habla por primera vez tras ser vinculado a secta sexual: "Me da tristeza"

El nombre de Plácido Domingo se vio envuelto en un escándalo mundial tras el desmantelamiento de una secta sexual que operaba en Argentina, pues se filtraron audios donde presuntamente se escucha al tenor pactando un encuentro íntimo, algo sobre lo que decidió romper el silencio y se desligó de lo sucedido.

Autoridades en Argentina realizaron un operativo en el se detuvieron a más de 10 personas y se embargaron bienes, así como algunos audios entre los que se encontraría aquel con el que el cantante de ópera fue vinculado con la secta debido a que sostiene una conversación con una mujer llamada “Mendy” y el líder de la organización delictiva, Juan Percowicz.

“Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”, se escucha en el audio en el que supuestamente habla el tenor pactando un encuentro íntimo durante su visita en aquel país durante abril pasado.

De acuerdo con las autoridades, la secta operaba con la fachada de una escuela de yoga en Villa Crespo -que también tenía instalaciones en Las Vegas, Chicago y Nueva York- y en ella despojaban de sus pertenencias a sus clientes para después presuntamente obligarlas a tener relaciones sexuales por dinero.

Plácido Domingo rompe el silencio

En entrevista para “Ventaneando”, el tenor español habló por primera vez sobre su vinculación con la secta de Villa Crespo y dijo sentirse triste por la traición de quienes consideraba sus amigos y al ser vinculado con la secta.

“Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, dijo el artista retomado por la Agencia México.

“Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado, entonces es así”, añadió el tenor, de 81 años, quien agradeció las muestras de cariño del público que acudieron a su concierto en Monterrey que se dio en medio del escándalo.

