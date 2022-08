"Hasta sé dónde comprarlas": Así afectaron a Emilio Osorio las adicciones de su padre | VIDEO

Juan Osorio es un exitoso productor mexicano que al igual que muchos personajes de la farándula ha terminado por caer en los vicios que en la actualidad resultan ser tan accesibles y destructivos.

Sin embargo, con el pasar de los años, la expareja de Niurka Marcos ha logrado tocar fondo y finalmente alejarse del mundo de las drogas.

Y al saber lo peligrosas que estas substancias pueden ser, no tardó en prevenir a su hijo, Emilio Osorio de los estragos que las drogas podían causar en su vida.

Es por ello que en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el hijo del exitoso productor rompió el silencio y habló sobre cómo le afectaron las adicciones de su papá, puntualizando las charlas que ha tenido con él al respecto.

"¿Cuáles son las conversaciones que tengo con él (con Juan Osorio)... Él se sienta enfrente de mí y me dice: mira yo te voy a decir esto porque yo ya pasé por esto; no te lo estoy contando, no te lo estoy avisando, esto es así y asado. A mí me gustaría hablar de ti como un hijo orgulloso y a mí me gustaría decir 'Emilio es así', porque la neta así es como vas a crecer", reveló en 'El Minuto que Cambió mi Destino.