"La pasamos rico": Andrea Muñoz habla sobre el beso con Bad Bunny en 'Bullet Train'

Tras trabajar un año como psicóloga en Colombia, Andrea Muñoz supo que eso no era lo suyo y con el apoyo de sus padres se dispuso a retomar su sueño de ser actriz, se mudó a Los Ángeles y después de una pausa por la pandemia, logró entrar a Hollywood junto a Bad Bunny y Brad Pitt en la cinta Bullet Train.

La colombiana interpreta a Mrs. Wolf, la razón de vida de Wolf, el personaje que interpreta Bad Bunny, a quien ya admiraba como artista, pero su sencillez, timidez y profesionalismo la hicieron respetarlo más.

“Bad Bunny es una persona bellísima. Llegamos a la conclusión de que es muy tímido y callado, porque por su carrera podrías imaginar que es más extrovertido, pero no, él es una persona muy centrada y sencilla, no exige nada y tiene los pies en la tierra. Me trató con mucho respeto y nos reímos, la pasamos rico, hubo química y eso hizo que las cosas fueran fáciles. Todos los fans que tiene, son bien merecido”, afirmó en entrevista para El Heraldo de México.

Esta fue la primera vez que Muñoz dio un beso frente a las cámaras y por ese respeto, sintió que las cosas se le facilitaron mucho más, aunque estaba muy nerviosa, porque ficción o no, es un espacio muy íntimo y sabía que era con el cantante no lo había tratado, pero la hizo sentir muy cómoda.

Recordó que el director David Leitch la ayudó a tener más confianza en su actuación, porque además la trató con el mismo profesionalismo que al resto del elenco: “Él empezó en Hollywood como un doble de acción y me lo imaginaba un poco más rudo, pero es una persona tan tranquila y transmite mucha paz, se comunica de manera asertiva. Fue increíble y me gustó mucho que fuera paciente”.

ORGULLOSA LATINA

Andrea espera que esta película le abra las puertas a más proyectos que le permitan mostrar el talento latino en producciones estadounidenses. “Ser latina en Hollywood no es nada fácil y este proyecto me reafirma la idea y me sueño de quedarme acá y de que aquí es donde debo de estar. Sobre todo porque es importante mostrar el trabajo de los latinos al público anglo que convoca Brad Pitt para que nos reconozcan, así como nosotros admiramos a los actores americanos”, comentó la actriz.

DATOS

Desde que era niña participaba en el taller de teatro escolar, pero nunca obtuvo un protagonismo y esto la desanimó.

Es fan de las películas de Harry Potter, pero su favorita es “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, filme que dirigió el mexicano Alfonso Cuarón, con quien le gustaría trabajar porque admira la belleza cinematográfica con la que trabaja.

Su principal apoyo son sus papás, espera que se sientan orgullosos de su trabajo cuando vean la película.

Con Brad Pitt no tuvo contacto en el set, porque él estuvo en cuarentena, pero espera conocerlo en la premiere.

NÚMEROS

3 de agosto se estrena la película.

153 minutos dura el filme.

CAR